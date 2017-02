‘Cámbiame el look’: Llegó la hora de renovarse

TELEGUÍA RECOMIENDA

Angie Taddei liderará la versión latina del programa How Do I Look (Cámbiame el look), en el que 13 mujeres reconstruirán su imagen con la ayuda de expertos

Angie Taddei es conocida por ser una de las integrantes del grupo musical Jeans y quien, posteriormente, dio el salto a la radio y la televisión con programas como Ponte FrExa y Picnic , este último que se transmitió por Telehit.

Fue allí donde descubrió junto a su compañera Olivia Peralta, la pasión que sentía por temas relacionados con la belleza, la autoestima, la salud y la tecnología.

El interés en estas áreas, aunado a su experiencia ante las cámaras, fueron parte de las razones que la llevaron a ser escogida como la cara de la versión latina de How Do I Look ( Cámbiame el look ).

El programa, que se estrena este lunes 27 de febrero, a las 9 p. m., por canal E!, constará de 13 episodios, en donde distintas mujeres transformarán su look con el propósito de mejorar su autoestima y aumentar la seguridad en sí mismas.

“Me siento muy feliz de ser parte de esta primera producción latinoamericana, que conlleva una gran responsabilidad por el gran peso que tiene How Do I Look a nivel mundial, por lo cual estoy dando lo mejor de mí en este gran proyecto de producción original de E! Acompañar a las participantes en sus procesos de cambio ha sido una experiencia muy reconfortante para mí y muy emotivo para ellas”, comentó Angie Taddei en un comunicado de prensa.

El show mostrará a auténticas “víctimas de la moda”, quienes fueron nominadas por sus amigos o familiares cercanos y las que, con la ayuda de Taddei, y la guía de alguna experta de un estilista invitado, se les cambiará el look por completo y se les ayudará a construir una nueva imagen.

Hasta el momento, la producción confirmó la participación de Ana Gálvez, Ceci Areas y Gerard Cortez, tres expertos en moda , quienes de manera rotativa, tendrán la labor de analizar el guardarropa de las chicas elegidas, y hacer recomendaciones a cada una de estas mujeres, con el fin de lograr cambios radicales.

Este programa logrará impactantes transformaciones en las participantes, además de que generará en ellas un impacto positivo emocional, profundizando en sus historias personales. El objetivo es que estas mujeres redescubran su belleza interior y exterior.

Véalo. Lunes 27 de febrero. E! 9:00 P.M.











Comparta este artículo Entretenimiento ‘Cámbiame el look’: Llegó la hora de renovarse Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: ‘Cámbiame el look’: Llegó la hora de renovarse Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.