¡Buen trabajo, Chumel! Estás contratado para el próximo año en HBO

HBO confirma una segunda temporada

No había terminado de caer el telón de la primera temporada, cuando el presentador Chumel Torres ya anunciaba a su público que regresaría el próximo año a la pantalla de HBO.

La segunda edición del late-night talk show Chumel con Chumel Torres se estrenará el viernes 17 de febrero del 2017, y según ha confirmado la cadena, en esta oportunidad se transmitirán 30 capítulos, ocho más que los que acaban de emitirse.

“Chumel nos hará reír nuevamente en esta segunda temporada con su peculiar estilo para informar a la gente sobre los temas, personajes y situaciones actuales de México y el mundo, que a todos nos deberían importar”, comentó Roberto Ríos, Vicepresidente Corporativo de Producciones Originales para HBO Latin America.

Inspirado en los programas de los comediantes John Oliver y Jon Stewart, el mexicano Chumel Torres se propuso crear la producción de opinión y noticias más irreverente de la televisión latinoamericana.

“La idea del programa es poder contar con invitados que sean de interés general. Sin embargo, procuramos que todo nazca en México, para que luego se vaya entretejiendo hacia el resto de Latinoamérica, porque queremos ser los más heterogéneos posibles. Si lo ves, a todos nos duele la misma patita: la política”, declaró el conductor en julio a Viva .

Detalles. Chumel está preparando nuevas sorpresas que seguramente darán mucho de qué hablar en el 2017, tal como hizo la temporada anterior, cuando abordó temas controversiales como la legalización de la marihuana, la homofobia y el feminismo, entre otros. Eso sí, cada uno de ellos se trató con el peculiar estilo del conductor.

“Yo puedo definirlo así: este es un noticiero que investiga noticias que, de pronto no te pueden importar, pero terminan por sorprenderte y te hacen pensar”, dijo.

“Cuando nos juntamos los seis escritores, junto a los tres periodistas, lo que procuramos es seguir la pista de temas que damos por un hecho, pero que al escarbar te arrojan datos que ni te imaginas que existían”, agregó Torres.

Para esta segunda temporada, el espacio contará con el mismo equipo de producción de HBO Latin America Originals, integrado por Roberto Ríos, Paul Drago, William Benshimol y Luis Peraza, Presidente de Networks para HBO Latin America. Ellos trabajarán en conjunto con Alejandro Rincón y Mónica Molina, por parte de BoomDog Films.

Es un hechos que los “chumis bebés”, como le dice el presentador a sus fanáticos, están deseosos de su regreso.

No en vano Chumel con Chumel Torres fue el segundo programa más visto a través de la aplicación HBO GO en México, tan solo detrás de Game of Thrones .











