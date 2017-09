Periodista de 'CNN' cancela entrevista en vivo por comentarios sexistas

Un segmento de la cadena CNN en el cual la periodista Broke Baldwin entrevistaba a dos reporteros deportivos sobre el racismo, se salió de control por los comentarios sexistas de uno de los invitados.

La entrevista la realizaba Baldwin a Clay Travis (de la cadena de radio Fox Sports) y al exeditor de ESPN, Keith Reed. El motivo de la conversación era sobre la polémica que se generó en torno a la presentadora Jemele Hill (ESPN), quien en su cuenta de Twitter expresó su opinión sobre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y el tema de la supremacía blanca.

Sin embargo, la entrevista de Baldwin terminó mal luego de que Travis hiciera el siguiente comentario: "I'm a First Amendment absolutist. I believe in only two things completely: the First Amendment and boobs" ("Soy un absolutista de la Primera Enmienda y creo en dos cosas completamente: la Primera Enmienda y los senos").

La incredulidad de Baldwin y del propio Reed fue evidente. La comunicadora no podía creer lo que escuchaba mientras que Travis seguía mencionando la palabra. Esto provocó que Reed lo criticara por su sexismo.

Tras varios segundos incómodos, Baldwin decidió cortar la conversación: "He terminado. Lo siento. He terminado. Esta conversación terminó", y cortó el segmento.

LE PUEDE INTERESAR: Presidente Trump dice que está cercano un acuerdo para legalizar a jóvenes migrantes