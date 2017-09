Teleguía recomienda: ¿Y dónde está BoJack Horseman?

El trailer de la cuarta temporada de BoJack Horseman –exitosa serie animada de Netflix– nos puso al tanto de lo que ha pasado con cuatro de los cinco personajes principales, con una extraña omisión: el caballo (literal) que le da el nombre al programa.

Su aparición es breve, misteriosa y silenciosa, mientras cada uno de los otros personajes muestra que, aunque mucho ha cambiado, ellos siguen siendo los mismos de siempre.

Esta semana tendremos el anticipado regreso de la serie, en la temporada que promete consolidar las dos ideas que rodean la producción: ¿cuántos más se puede decir de las celebridades? ¿Terminará bien la serie?

Las preguntas fueron respondidas con un aire positivo por medios como Variety, The AV Club y The New York Times , voces que celebraron la madurez del programa como una voz crítica y una sátira hilarante al glamour de Hollywoo (sí, sin “d”) y las voces progresistas en Estados Unidos.

La llegada de Trump al poder, todo indica, cambiará eso. “Claro que tengo interés en seguir explorando las hipocresías de los liberales ricos”, dijo Raphael Bob-Waksberg, creador de la serie, a IndieWire en diciembre. “(Pero) no estoy de humor como para referirme a ellos, no cuando hay problemas reales de los que necesitamos hablar”.

El tráiler sugiere que en esta temporada, las inquietudes de cada personaje se van a los extremos: Diane está preocupada por su trabajo, Princess Carolyn balancea su vida privada y profesional, a Todd todo le sale bien (ahora como modelo) y Mr. Peanut Butter quiere ser gobernador de Hollywoo. El mayor ausente es BoJack, quien tardará en reunirse con sus amigos.

“La tercera temporada termina con varias relaciones rotas y no queremos que la serie regrese en la temporada 4 y que todo siga como si estuviera normal”, dijo el creador a IndieWire .

“Trataremos de no apresurarnos en reunir a estos personajes. Seremos meticulosos y nos preguntaremos, ‘¿y dónde está BoJack con este personaje?’”.