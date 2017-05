‘Beware The Slenderman’: el meme que acuchilló a la realidad

TELEGUÍA RECOMIENDA

Beware The Slenderman es un documental de HBO que busca explicar por qué dos adolescentes intentaron matar a su amiga, convencidas de que un espanto de la web vendría por ellas

El Slender Man (Hombre Delgado) es anormalmente alto y delgado, no tiene rostro y viste traje entero. El Slender Man a todas luces no es real, no puede serlo...

Monstruo, espectro, aparición: llámele como quiera. Esta criatura sin expresión empezó a asustar desde la Internet en el 2009, luego de ser creada por Eric Knudsen, en un foro a cuyos usuarios se les había retado a retocar una fotografía para hacerla parecer paranormal. Lejos estaba Knudsen –también conocido como Víctor Surge– de imaginarse que su “hijo” cobraría vida y se tornaría planetario.

Cómics, videojuegos y películas inspiradas en el enigmático personaje se encargaron de convertirlo en viral, con cada adaptación agregándole nuevas y aterradoras variantes a la supuesta mitología del delgado sin cara.

El 31 de mayo de 2014, en Waukesha, Wisconsin, Payton Leutner, de 12 años, fue acuchillada en múltiples ocasiones y abandonada a su suerte en un bosque. Las autoras del ataque fueron sus amigas Morgan Geyser y Anissa Weier, también de la misma edad.

Payton sobrevivió y sus atacantes fueron detenidas y juzgadas como adultas. Cuando se les interrogó, las dos adolescentes explicaron que decidieron matar a su amiga para apaciguar al Slender Man y así evitar que el monstruo fuese tras sus familias.

Beware the Slenderman es un documental de HBO que trata de explicar lo sucedido en este caso. Se estrenará este lunes 22 de mayo, a las 9 p. m.

El programa entrevista a distintos partícipes de la historia, incluidos los padres de las adolescentes responsables. También se exploran los orígenes del personaje virtual y el cómo una creación de este tipo pudo instalarse en la mente de dos muchachas y llevarlas a cometer un acto impensable.

El documental además muestra videos de lo sucedido dentro de la sala de juicios, donde la defensa procuró demostrar que ambas jóvenes padecían distintos padecimientos mentales y que para ellas aquel ser delgado espanto sí era una criatura real.

Al final, como era de esperarse, esta oscura historia terminó por alimentar aún más el aterrador mito del Slender Man, mito que ya tiene color a sangre y titular en los noticiarios.

