TELEGUÍA RECOMIENDA

Netflix estrena este viernes 12 de mayo la serie Anne with an E, inspirada en un clásico de la literatura canadiense, basada en la imaginación y la felicidad

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: ‘Anne with an E’: La niña que pudo lograr todo

Entretenimiento ‘Anne with an E’: La niña que pudo lograr todo

Marilla y Matthew Cuthbert son dos hermanos que viven juntos en Tejas Verdes, una granja ubicada en un pueblito de Avonlea, en la isla del Príncipe Eduardo, en Canadá. Ambos acordaron adoptar a un muchacho huérfano de un hospicio de Nueva Escocia con el fin de que este les ayudara en la granja; sin embargo, la vida de ellos les cambiará por completo cuando a su casa llega una precoz e inteligente niña de 11 años: Anne Shirley.

Anne llegó a Tejas Verdes tras una serie de infortunios, desgracias y malentendidos, y no es el niño ingenuo que Marilla y Matthew esperaban en su hogar. Muy por el contrario, en la casa de los hermanos Cuthbert se albergará a una chica brillante, perspicaz, impaciente y descontenta por su nombre, su pecosa y pálida piel y sus largas trenzas pelirrojas.

Anne cuenta con una privilegiada imaginación, y con su vivacidad, risas y lágrimas, logrará conquistar el corazón de los Cuthbert y del resto de los habitantes de Avonlea, a quienes trata de mostrarles un mundo nuevo y en quienes encontrará, por primera vez, la familia con la que siempre soñó.

Su historia se adentra en la década de 1890, un periodo en el que sufrió de los más tormentosos abusos que se suscitaban en los orfanatos durante esos años, pero que, rápidamente, su agudo entusiasmo borró de su imaginario.

En Tejas Verdes, Anne se da –y les da a sus vecinos– distintas oportunidades para vivir, al mismo tiempo en que destaca en su etapa escolar por sus ambiciones literarias y por las amistades que gesta con Diana Barry (su mejor amiga), Jane Andrew y Ruby Gillis, así como por su nada discreta rivalidad con Gilbert Blythe, un muchacho de 14 años que se ganó el odio de Anne por bromear sobre su pelo y que motivó, en gran parte, a la decisión de la chica de teñir su cabello de verde.

La crónica de la vida de Anne llegará a la pantalla de Netflix este vienes 12 de mayo, a través de la serie original Anne with an E. que la compañía streaming produjo en alianza con CBC, basada en el clásico de la literatura Anne of Green Gables , de la autora canadiense Lucy Maud Montgomery. El texto, publicado en 1908, es considerado por los canadienses como un tesoro nacional y ha vendido mundialmente unas 50 millones de copias.

La serie es protagonizada por la actriz irlandesa Amybeth McNulty. También actúan el canadiense R. H. Thomson (Matthew Cuthbert) y la británica Geraldine James (Marilla Cuthbert).

“Anne es un personaje maravilloso y me sentí muy honrada de poder interpretarla. Nos divertimos muchos durante la filmación de la serie”, afirmó McNulty a la revista People. La actriz venció a cerca de 1.800 chicas que se postularon para esta interpretación.

Véalo. Viernes 12 de mayo. Netflix











Comparta este artículo Entretenimiento ‘Anne with an E’: La niña que pudo lograr todo Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: ‘Anne with an E’: La niña que pudo lograr todo Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.