Angie Taddei ayuda a quienes le piden: ¡‘Cámbiame el look’!

Angei Taddei, recordada por ser una de las vocalistas del grupo mexicano Jeans y conductora del programa Picnic , que se transmitió en Telehit, considera que una alta autoestima y seguridad en sí mismo son vitales para transitar por el camino del éxito.

A sus 35 años, Taddei vive uno de los mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional, ya que asegura que descubrirse como mujer, además de detectar las que considera son sus debilidades, la han convertido en una verdadera experta en temas de salud, belleza, moda y tecnología. ‘

Promover un estilo de vida saludable, lleno de una alta autoestima y seguridad, fueron parte de las razones que la motivaron a ser la conductora de Cámbiame el look , versión latina de la franquicia How Do I Look , y programa que se transmite todos los lunes, a las 9 p. m., por canal E!

En una entrevista con Viva , Taddei aseguró que ser parte de esta producción le sirvió para descubrir historias personales que fueron motivo de transformaciones radicales, tanto física como emocionalmente.

Esta primera temporada está compuesta de 13 episodios. ¿Qué fue lo que más la sorprendió de las mujeres que participaron en esta nueva versión del programa?

Lo que más me gustó es que todas tenían un alto potencial increíble que sacar, por lo que solo había que darles un empujoncito. Como mujeres, en algún momento de nuestras vidas, necesitamos como esa guía que saque lo mejor de nosotras.

¿Cuál es la dinámica que maneja esta versión latina?

Siento que las mujeres siempre estamos más pendientes sobre la moda, las tendencias, entre otras cosas, pero el programa no se trata solo de eso. Aquí viviremos todo tipo de emociones, será como una montaña rusa, porque, en algún momento, se te saldrán las lágrimas, pero, en otros, reirás a carcajadas. Es un programa que tiene como protagonistas a mujeres con un potencial tremendo, pero que en el camino se olvidaron de ellas. De eso se trata.

¿Cómo fue el proceso para convertirse en la nueva cara de E!?

(Ríe) Ha sido un proceso de ir construyendo poco a poco mi carrera. La verdad es que siempre me ha apasionado el poder hablar y comunicar cosas, así que llegar a un programa tan increíble como lo es este, es realmente maravilloso, porque trabajas de la mano con gente tan talentosa que aprendes muchísimo.

¿De qué forma se preparó para asumir la conducción de este nuevo programa?

La verdad es que siempre he tenido una fascinación por la moda, así que, en ese sentido, no me requirió mucho esfuerzo. Siempre he estado relacionada con crear estilos para otras personas, además de que siempre me ha interesado el mundo de la moda, tanto en México como a nivel internacional. Todo el tiempo estoy leyendo, investigando y probando cosas nuevas. No me considero una experta en todo, pero sí sé que a las mujeres nos gusta vernos y sentirnos bien en todo eso. Lo importante es seguir aprendiendo y saber qué es lo que quieres comunicar.

Desde su experiencia tan polifacética, ¿qué siente que puede aportarle a Cámbiame el look?

(Ríe) No es muy bueno hablar de uno mismo, pero creo que este es un proyecto que es perfecto para mí. Soy una mujer que se interesa por otras mujeres y que se interesa por el bien de otras mujeres. Creo que, el compartir el lado positivo de tu experiencia, es algo realmente increíble. Tener la oportunidad de hacerlo a nivel de toda Latinoamérica, es realmente aún más increíble. Yo vengo a aportar una mayor autenticidad al programa, porque me considero una conductora muy real, que padece los mismos problemas que estas 13 mujeres.

Hacer este tipo de programas exige mucho tiempo. ¿Cuál es la fórmula para poder desarrollarse a plenitud como mamá, fashionista y conductora?

Creo que con mucho apoyo de todas las personas que forman parte de mi vida. Eso es lo más maravilloso de todo, que soy una mujer normal, como cualquier otra, y que puede compartir su experiencia a quienes la requieran. Ser una mamá organizada, que se siente cómoda consigo misma, que disfruta lo que hace es capaz de criar hijos con ese mismo amor por la vida y por los sueños.

¿Eso sucedió con el programa Cámbiame el look?

La verdad es que sí. Fueron tres meses de muchísimo trabajo, de aprendizaje con los otros expertos, pero te lo disfrutas. Un programa como este te hace pasar por todo tipo de emociones, por las dinámicas que en este se desarrollan. Estoy segura de que muchas mujeres se van a identificar con cada una de las historias de esta primera temporada.











Comparta este artículo Entretenimiento Angie Taddei ayuda a quienes le piden: ¡‘Cámbiame el look’! Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Angie Taddei ayuda a quienes le piden: ¡‘Cámbiame el look’! Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.