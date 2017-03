‘Amy Schumer: The Leather Special’ y la risa tras la fama

TELEGUÍA RECOMIENDA

Han pasado dos años desde que el nombre de Amy Schumer saltó a la fama por interpretar una versión distorsionada de sí misma en le película Trainwreck.

Desde entonces, la comediante ha ido filtrándose en proyectos que abarcan desde modestos videos de YouTube con la editora de Vogue , Anna Wintour, hasta un papel protagónico en una futura película sobre Barbie.

La fama ha cambiado la vida de Schumer pero no la ha cambiado a ella; o, al menos, eso ha dicho en vísperas del estreno de último especial de stand up comedy: Amy Schumer: The Leather Special.

“No sé si lo saben pero este último año me he hecho rica, famosa y humilde”, le dice al público del Teatro Bellco en Denver, donde filmaron su espectáculo de comedia en noviembre pasado.

El título del programa lleva el nombre del atuendo de la comediante: “Todo comediante tiene un especial en el que se visten completamente de cuero y luego se arrepienten. Este es mi maldito momento para el especial de cuero. Ya me estoy arrepintiendo”, asegura entre aplausos.

Conocida por hablar sin tapujos de su gracioso historial sexual, Schumer toma el micrófono para seguirlo haciendo, aún cuando su vida sea todavía más pública que antes.

“Subí a Twitter una foto mía en ropa interior y por eso aprendí la palabra que nadie quiere que la gente use cuando se hace viral un desnudo: valiente”, cuenta sobre la experiencia después de aparecer semi desnuda en el calendario Pirelli del año pasado.

No obstante, las condiciones de la vida de Schumer han cambiado radicalmente desde su último especial de comedia, transmitido por HBO en el 2015 (por el cual recibió tres nominaciones a los premios Emmy).

Para la producción de Netflix (que, progresivamente, se ha convertido en casa de las voces de comedia más escandalosas e irreverentes de los últimos años), Schumer admite el cambio: es decir, en lugar de hablar de su sexo casual con taxistas, bromea desenfadadamente sobre cómo es el sexo con su novio (el diseñador de muebles Ben Hanisch).

La experiencia con la fama no ha variado el humor de la comediante. Su tema de conversación favorito para ventilar entre sarcasmos siempre ha sido, y siempre será, ella misma.

La alianza con Netflix llega en un momento en el que Schumer ha ido conquistando poco a poco canales como HBO y Comedy Central (quien transmite su serie Inside Amy Schumer ). Con un libro bajo su autoría y una película que, sin proponérselo, le abrió nuevas puertas en Hollywood, Schumer continúa conquistando nuevos seguidores de su personaje.

“Estoy muy feliz de ser parte de la familia Netflix para este especial de comedia”, aseguró , cuando se anunció el estreno de su programa. “Tal vez ahora se fijen en mi audición para Stranger Things y me den el papel del demogorgon para la segunda temporada”.

