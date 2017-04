‘American Gods’: La gran batalla de los dioses

TELEGUÍA RECOMIENDA

La nueva serie American Gods –de la plataforma de streaming Amazon Vídeo– busca resolver una lucha que parece no tener fin. En ella, se enfrentarán los dioses viejos, tradicionales y mitológicos, contra los nuevos dioses con los que habitamos a diario: el dinero y la tecnología.

La historia nos presenta a Shadow Moon, interpretado por Ricky Whittle, quien es un exconvicto liberado ante la reciente muerte de su esposa.

Tras esto, se convertirá en un guardaespaldas y el compañero de viaje de Mr. Wednesday, interpretado por Ian McShane, esto sin saber que el señor Wednesday es en realidad la encarnación de Odín, quien vino a reclutar dioses para una gran batalla.

Durante la serie se tratarán temas vinculados a los problemas que invaden el diario vivir, como la inmigración, la raza, la religión y la sexualidad; todo esto analizado a través de las aventuras de Shadow Moon.

“Esta serie se ha convertido en el programa más relevante políticamente en la televisión, sin dudas”, le dijo Whittle, quien interpreta a Shadow, a la agencia Reuters,

Pero también, este personaje tendrá que mediar entre el conflicto de los dioses antiguos y los llamados “nuevos dioses”, los dioses del dinero y la tecnología que creen que no hay espacio en la Tierra para los demás.

“La serie tarda tres episodios hasta cuajar por completo y esa espera puede hacerse interminable para aquellos que no han leído el libro American Gods y no saben qué está por llegar. Sin embargo, los espectadores familiarizados con la obra estarán contentos al saber que ciertas partes –que ofrecen momentos de los dioses en el trabajo como gente común– no solo han sobrevivido a la adaptación sino que proporcionan algunos de los mejores momentos”, comentó la periodista Kimberly Roots.

Roots habla de la novela de Neil Gaiman, publicada en 2001, en la cual está basada la serie.

“Estamos hablando de lo que es Estados Unidos”, dijo Gaiman. “Lo que es el alma de ese país, lo que hace reaccionar a ese lugar, lo que cree la gente, lo que les importa, y dónde ponen su atención, y todo eso aún es un poco relevante”, añadió.

American Gods fue creada por Bryan Fuller y Michael Green.

Véalo. Lunes 1.° de mayo. Amazon Prime Video











