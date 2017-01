¡Alto al pánico! Vuelven las series de Warner Channel

TELEGUÍA RECOMIENDA

La época navideña trajo consigo un break para casi todos, incluso para las series consentidas del canal Warner, que también se concedieron unas vacaciones.

Sin embargo, la espera acabó para sus seguidores y esta próxima semana se incorporan de nuevo a la pantalla.

Sheldon Cooper, Kevin Gable, Amy y Jonah, Riggs y Murtaugh y Adam Burns son tan solo algunos de los personajes que regresan para hacer un poco más ameno el arranque de este 2017.

The Big Bang Theory

La décima temporada de la serie creada por Chuck Lorre y Bill Prady estará de vuelta este lunes con su undécimo episodio, titulado The Birthday Synchronicity.Uno de los puntos altos de esta temporada llega cuando Penny va al aeropuerto a recoger a su familia, para conocer de una vez por todas a su madre, Susan (Katey Sagal).Además, en medio de algunos líos de pareja, Howard y Bernardette planean agrandar la familia, mientras Sheldon quedará en bancarrota, pero las razones de este colpaso no las podremos conocer todavía.

Kevin puede esperar

La serie con la que Kevin James hizo su regreso a la televisión se estrenó en octubre pasado y este lunes también volverá a hacer de las suyas en un escenario familiar con el que muchos se podrían identificar.En esta comedia, James interpreta a Kevin Gable, un policía recién jubilado para quien los días de patrullar quedaron atrás y ahora por fin podrá pasar tiempo con amigos y familia.“¿De cuántas cosas me habré perdido?”, se pregunta, mientras crea en su cabeza miles de planes. Sin embargo, pronto se dará cuenta de que la vida en el hogar podría ser incluso más estresante que la que tenía en la Policía.

Superstore

as constantes peripecias que supone mantener bajo control un gran supermercado como Cloud 9 no han acabado y este lunes traerán nuevas disyuntivas para Amy (América Ferrera) y Jonah (Ben Feldman) con el capítulo titulado Lost and Found.Así, Jonah seguirá aportando su magia y su ingenio para que los pasillos de Cloud 9 exista una oferta muy especial y sus clientes salgan con una sonrisa.

Arma mortal

La serie de acción policial basada en la popular franquicia cinematográfica de los 80 (con Mel Gibson y Danny Glover) también regresará a Warner el martes.En esta ocasión, los inolvidables agentes Roger Murtaugh y Martin Riggs son interpretados por Damon Wayans y Clayne Crawford, respectivamente.Disparos y explosiones volverán a hacer retumbar la pantalla, con una dosis de humor mezclada con acción.

A man with a plan

El actor Matt Le Blanc está de vuelta con esta sitcom en la que a interpreta a Adam, un responsable padre de familia en medio de una disyuntiva: conciliar su trabajo con la crianza y el cuidado de sus hijos, a partir del momento en que su esposa, Andi, decide retomar su postergada carrera profesional.Su cruzada por mantener el orden familiar se retomará este lunes con el episidio Winter Has Come.

Véalo. Lunes 16 de enero. Warner. 7:00 P.M.











