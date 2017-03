Noticia La Nación: Actores de la serie 'How to Get Away With Murder' vacacionan en Costa Rica

Entretenimiento Actores de la serie 'How to Get Away With Murder' vacacionan en Costa Rica

San José

Los actores Matt McGorry y Jack Falahee, conocidos por la serie How to Get Away With Murder, se encuentran vacacionando en Costa Rica desde finales de febrero, según confirmó La Nación con datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

McGorry, quien también perteneció al elenco de Orange is the New Black, compartió en su cuenta de Twitter una foto de ambos en una playa del Pacífico, aunque no especificó su ubicación.

Los datos de Migración revelaron que ambos ingresaron al país el 25 de febrero de este año, por el Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia. Según los datos, esta fue la primera visita de ambos al país. Al día de hoy (6 de marzo), ninguno registra salida del país.

How to Get Away With Murder es un drama basado en la vida de varios abogados, producido por Shonda Rimes y transmitido en Estados Unidos por la cadena ABC. En el país, la serie tiene casa en Canal Sony.

LEA: 'Grey's Anatomy' y 'How to Get Away with Murder': Los claroscuros de Shonda Rhimes











Comparta este artículo Entretenimiento Actores de la serie 'How to Get Away With Murder' vacacionan en Costa Rica Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Actores de la serie 'How to Get Away With Murder' vacacionan en Costa Rica Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.