Diego Boneta será Luis Miguel en nueva serie de Netflix

Todo lo relacionado con la nueva producción de Netflix sobre Luis Miguel ha sido un misterio; sin embargo, ya fue revelado el actor que lo protagonizará en la serie que recorre su vida. El actor y cantante Diego Boneta será el encargado de dar vida a su polémico y enigmático compatriota, Luis Miguel, en la nueva serie biográfica.

La cuenta oficial de Twitter de Netflix Latinoamérica publicó la primicia. "No sé tú, Diego Boneta, pero yo no dejo de pensar... que serás #LuisMiguelEnNetflix. ¡Bienvenido!", escribió la cuenta haciendo alusión a la famosa canción No sé tú del cantante mexicano.

Ante el tuit, Diego respondió muy romántico: "Conocerte fue mi suerte y amarte es un placer..."

Boneta, de 26 años ha tenido participación en las series en inglés Pretty Little Liars y Scream Queens. También fue parte de la película Rock of Ages. En la parte musical cuenta con dos producciones discográficas: Indigo y Diego.

Muchas interrogantes. Esta es la primera producción que contará la vida de la estrella mexicana. La serie aún no tiene nombre, lo que se sabe es que recorrerá toda su vida: desde los misterios de su infancia como artistas, hasta sus problemas actuales.

"Durante décadas muchas personas han hablado de mi vida, muchas más han creado sus propias versiones. Ahora he decidido contar la historia de mi vida", dijo Luis Miguel en el teaser de la serie que se estrenará en el 2018.











