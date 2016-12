Artes escénicas en el 2016

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Noticia La Nación: Recuento del 2016: El teatro costarricense no se detiene

Entretenimiento Recuento del 2016: El teatro costarricense no se detiene

Cifras boyantes. Este año tuve la oportunidad de asistir a 47 espectáculos (44 nacionales y 3 extranjeros), además de un ciclo de 12 obras cortas. De este trajinar se publicaron 37 reseñas críticas. Considerando solo los montajes nacionales (44), tenemos que 28 fueron dirigidos por hombres, 14 por mujeres y 2 por equipos mixtos. En términos de la nacionalidad de los dramaturgos, 26 fueron libretos extranjeros y 18 costarricenses.

Tenemos que 21 pertenecen al sector independiente, 7 al académico, 6 al comercial, 4 al estatal. También aparecen 5 coproducciones entre el sector independiente y el estatal, y una entre el académico y el estatal.

Estas variables evidencian un predominio masculino en las tareas de dirección y una tendencia reiterada a fundamentar los montajes en dramaturgias extranjeras. Es de destacar el aporte del sector independiente al fenómeno escénico nacional. Los apoyos estatales como el Fondo Proartes, las producciones concertadas de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) o las coproducciones del Teatro Nacional (TN) apoyan esta labor, aunque no puede negarse que los independientes constituyen la franja gremial que más trabaja y menos retribución recibe.

Concursos nacionales. La noche árabe (dirección de Gustavo Monge) fue el proyecto ganador del XII Concurso de Puesta en Escena de la CNT. Fue un espectáculo contradictorio, con aciertos en la plástica escénica y en algunas de sus actuaciones, pero caótico por el exceso de acciones simultáneas y la saturación de elementos en escena.

Crónica de un tórsalo que se alimenta durante una guerra o cómo preparar una sopa de papas (libreto de Bryan Vindas) fue la ganadora del Duodécimo Concurso de Dramaturgia Inédita del TN. Su apuesta por abarcar el tema de la guerra sin una mirada original arrojó un espectáculo bien resuelto en su plástica y actuaciones, pero no necesariamente en su ámbito temático principal. Escribir de lo que no se conoce tiene sus riesgos.

Considero que ambos concursos son necesarios. Sin embargo, debería valorarse si los plazos de trabajo son los adecuados con el fin de concretar espectáculos más amarrados en sus capas formales e ideológicas.

MÁS INFORMACIÓN: Las críticas publicadas sobre las obras ‘La noche árabe’ y ‘Crónica de un tórsalo que se alimenta durante una guerra o cómo preparar una sopa de papas’

PUBLICIDAD

Temas recurrentes. Este periodo destacó por los espectáculos que cuestionan los modelos de masculinidad imperantes en nuestro país. Fragmentos, Perdimos a Kevin, Un día nublado en la casa del sol, El Oh!8 y El salto presentaron versiones alternativas a la masculinidad dominante. Afloran las miradas positivas sobre las relaciones amorosas entre hombres, el cuestionamiento del machismo como paradigma de lo masculino y un vehemente llamado a la erradicación de la homofobia.

Por su parte, La ciudad sitiada, Crónica de un tórsalo que se alimenta durante una guerra y Robinson & Crusoe abordaron el tema de los conflictos bélicos como escenario, no solo de la degradación humana, sino de la posibilidad de acciones solidarias en épocas de crisis. Si de alguna forma el arte le toma el pulso a su tiempo, está claro que nuestro país libra, a lo interno, sus propias batallas y, además, recibe todos los días noticias de guerras ajenas. Esta sensación del conflicto global permeó este año el interés de nuestros autores escénicos.

LEA MÁS: Crítica de teatro de 'Robinson & Crusoe': Estrategias de la solidaridad

Finalmente, el amor, la vida en pareja y las pasiones se constituyeron en otro núcleo temático explorado desde distintos enfoques. Bendita tú eres , De cómo me enseñaron a amar, La mariposa y el presidente, La casa limpia, Mil recetas para hacer un pinto, AM [Acertijo Mayor], El apocalipsis de mi vida, Some1 LikeU y Devorarte al cantar de mi guitarra fueron algunos de los más relevantes espectáculos aglutinados alrededor de estos asuntos. Desde el amor romántico hasta los crímenes del corazón abarcaron una gama alrededor de un tema que no pasa de moda.

Liderazgos escénicos. Este año, el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la rama de dramaturgia fue declarado desierto. El jurado apuntó que los libretos sometidos a consideración no cumplían con los requisitos para ser galardonados. Esto movilizó a todos los sectores del gremio teatral para generar una respuesta inmediata. Se organizó la venida de destacados dramaturgos como Mauricio Kartun , Marco Antonio de la Parra, David Desola, Abilio Estévez, Martín de Goycoechea, Maruja Bustamante, Bárbara Colio, Hugo Robles y Harold Agurto compartieron talleres con los escritores locales.

PUBLICIDAD

Estos procesos se lograron gracias al aporte del sector independiente e instancias como el Teatro Popular Melico Salazar y sus adscritas, la Escuela de Arte Escénico de la UNA y la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR. Otras instituciones que se sumaron fueron el Centro Cultural de España y el Centro Costarricense de Producción Cinematográfica.

En el caso del Teatro Nacional, el programa Érase una vez (en colaboración con el Ministerio de Cultura) cumplió la promesa de producir espectáculos escénicos, más allá de los programados en el Teatro Vargas Calvo. De lo exhibido este año no puede dejar de destacarse Sueño de una noche de verano . El montaje sedujo a su audiencia a partir de una clara fidelidad al texto y un despliegue memorable en el ámbito de la plástica escénica.

Desde afuera. Las visitas de compañías extranjeras fueron un ingrediente atractivo de la oferta escénica del año. Los japoneses de Mansaku no kai Kyogen mostraron su arte cómico en un par de exitosas funciones en el Teatro Nacional. La incorporación de artistas escénicos costarricenses al espectáculo mostró una posibilidad de intercambios artísticos que puede potenciarse hacia futuro. Este mismo teatro nos trajo a La Macchina del Tuono con La mandrágora de Maquiavelo. Montada a partir de la técnica de la Comedia Dell´Arte, el espectáculo fue una valiosa pieza de arqueología teatral .

El Teatro Popular Melico Salazar, en el contexto del Encuentro Nacional de Teatro, trajo a los chilenos de La Llave Maestra con su espectáculo Delirios de papel . Para la clausura del Encuentro, el público local pudo apreciar Terrenal, pequeño misterio ácrata , espectáculo de profundas resonancias poéticas e ideológicas plasmado, en el escenario, con el mismo nivel de excelencia con el que fue escrito.

Cierre. El año teatral 2016 trascendió por mucho lo cuantificado en este artículo. Festivales de teatro comunitario, espectáculos de microteatro y otras manifestaciones escénicas desarrolladas fuera de San José constituyen un vasto fenómeno que sigue sin estudiarse en una escala mayor.

Si bien es cierto, este criterio cuantitativo es favorable, no son pocos los espectáculos que muestran falta de coherencia entre sus distintos componentes formales o falta de profundidad en el desarrollo de sus temas. Habría que valorar si las condiciones de producción –en términos de tiempo y recursos– atentan contra la calidad integral de muchas obras.

Por último, me atrevo a afirmar que el sector independiente sigue siendo el más dinámico del teatro costarricense por su capacidad de gestión y producción, por su habilidad para establecer vínculos con otros sectores y por su voluntad de estimular procesos formativos.

Ojalá que en el caso particular de los procesos de capacitación en dramaturgia se nivele, en el 2017, la presencia de libretos costarricenses frente a los extranjeros.

Otros hitos del 2016

-Impromptu Teatro celebró su décimo aniversario con la obra Play .

-El XI Encuentro Nacional de Teatro 2016 aglutinó, con éxito, al medio escénico a través de espectáculos, espacios de reflexión y actividades de capacitación.

-La comedia musical sigue en alza. Este año, Monstruos, el musical gustó y llenó sala a lo largo de toda su temporada.

-María Torres y Marcia Saborío complacieron a un público nostálgico y devoto con Gallito Pinto III .

-El Espacio para la Capacitación e Investigación Escénica en dirección (ECIE) y el Laboratorio de espacio escénico (LAB-MAE), ambos apoyados por el Programa Proartes, fueron los procesos pedagógicos no universitarios más importantes del año.

-La Casona Iluminada se consolida como uno de los espacios independientes más activos. El ciclo Suiza 12 en 20 y los Antinavideños apuntan a consolidarse, en el mediano plazo, como hitos del calendario teatral josefino.

-Las dramaturgas Claudia Barrionuevo y Alejandra Marín desarrollaron importantes procesos de pedagogía dramatúrgica.

Espectáculos destacables

Some1 LikeU

Materializa una historia sencilla con una eficaz suma de recursos narrativos. Dirección: Mabel Marín.

El enano en la botella

A partir del recurso de la imaginación, nos invita a trascender los límites de la realidad. Dirección: Elvia Amador.

Manifiesto para mientras llega el barco

Montaje de excepcional honestidad artística: preciso en su diseño espacial y sugerente en la construcción de atmósferas. Dirección: Grettel Méndez.

La isla de los hombres solos

Apuesta, con éxito, por el cuerpo de los intérpretes como recurso para construir imágenes impactantes y llenas de dolorosa poesía. Dirección: José Zayas.

Panorama desde el puente

Por segundo año consecutivo, la Compañía Nacional de Teatro y el Teatro Universitario de la Universidad de Costa Rica se asocian para producir un espectáculo de altísimo nivel en todos sus ámbitos. Dirección: Tatiana de la Ossa.

Actuaciones relevantes

Alberto Alpízar en Robinson & Crusoe.

Óscar González en La noche árabe.

Roberto Bautistaen El enano en la botella.

Aysha Morales en La casa limpia.

Montserrat Montero en La casa limpia.

Tatiana Sobrado en Manifiesto para mientras llega el barco.

Hallazgos en plástica escénica

Crónica de un tórsalo que se alimenta durante una guerra. Dirección: Fabián Sales.

La isla de los hombres solos. Dirección: José Zayas.

La noche árabe . Dirección: Gustavo Monge.

Sueño de una noche de verano . Dirección: Luis Carlos Vásquez.

Panorama desde el puente . Dirección: Tatiana de la Ossa.