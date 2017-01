Teatro El Ángel recuerda a Sergio Paniagua con obra de comedia

Montaje de Cupido está loco en escenario tibaseño

Las travesuras de Cupido y los estragos que suelen causar sus flechazos en las relaciones amorosas, llegarán el próximo 20 de enero a las tablas del teatro El Ángel.

Con la obra Cupido está loco , la actual directora del lugar, Kimberly Saavedra, quiere atraer al público que siguió los trabajos de su fallecido esposo Sergio Paniagua. Aunque ya no está presente físicamente, esta puesta en escena (escrita por la actriz Rita Campos) fue interpretada por él y así lo quieren recordar. La obra, que es para todo público, será interpretada por Rita Campos y William Bolaños, quien le dará vida a siete personajes.

“Este montaje lo tuvimos pocos días; ahora queremos dejarlo más tiempo (12 fines de semana) porque el texto es lindísimo y queremos montarlo porque viene el mes de febrero y es tiempo para el amor.

”La obra es para toda la familia pero va dirigida a las parejas; son cosas reales que pasan en las relaciones”, contó Saavedra.

Gran esfuerzo. La actriz desea recordar y conservar el legado de Sergio, quien falleció el 31 de octubre del año anterior. Con entusiasmo cuenta que, paulatinamente, el teatro ha ido “levantando”.

“Esta obra es para ir sacando el teatro a flote. Poco a poco está empezando a levantar, la gente está llamando por la obra y hay mucha expectativa. Agradezco al público que tanto quería a Sergio por seguir viniendo al teatro e invito a todos aquellos que quieran ver la obra que se acerquen”, dijo.

Saavedra, de 29 años, alternará la producción de obras y su carrera como docente, pues seguir con el teatro es su mayor anhelo, aunque eso implique “mucho esfuerzo”.

“Quiero seguir porque yo amo el teatro. Sergio me enseñó a amar el teatro, mi razón más grande es porque él me lo pidió. Antes de morir me dijo: ‘Mi amor, salve el teatro’”, contó.

La obra se presentará viernes (8:30 p. m.), sábados (8 p. m.) y domingos (7 p. m.). El costo de la entrada es de ¢6.000 (general) y ¢5.000 (adultos mayores y niños menores de doce años). El teatro se ubica detrás de la iglesia de Tibás. Tel. 2235-4583.