'La huida' lleva al Teatro de la Aduana las migraciones forzadas de la población LGBT

En una Centroamérica dividida, las vidas de La huida comparten problemas similares en el escenario del Teatro de la Aduana. Dos de los personajes son personas trans, uno es gay y dos son personas que, por una u otra razón, deben sensibilizarse a la violencia de sus problemas migratorios.

La huida fue escrita en conjunto por el teatrero tico Arnoldo Ramos y la salvadoreña Dinora Alfaro. En la creación de la obra retomaron la migración como un tema de actualidad mundial y enfocaron la investigación a un detalle con poca investigación a su alrededor.

Tras hilar las historias junto a Alfaro y con la asesoría del dramaturgo español David Desola, Ramos asumió el rol de director de la puesta escénica. El proyecto fue financiado con un fondo de producción de Iberescena.

"A mí me pareció alucinante que hubiera tanta violencia, en particular con la gente trans, gay y mujeres", explicó el director tico. "Lo escogimos porque es muy significativo. Ellos quedan en un limbo terrible a nivel legal porque, como no han salido por guerra, no les aceptan como refugiados. Se les hace un problema probar que han salido por ser violentados", añadió.

El elenco de cinco actores está conformado por intérpretes costarricenses y salvadoreños.

Las entradas generales cuestan ¢6.000 y para estudiantes y ciudadananos de oro, ¢3.000; pueden conseguirse en la boletería del Teatro de la Aduana. En noviembre, la obra también tendrá una temporada en el Teatro Luis Poma de El Salvador.

En el montaje, Alfaro interpreta a la historia de una mujer llamada Blanca, quien llega a Costa Rica siguiendo su hijo Gabriel (encarnado por el salvadoreño Mauricio Antonio Guzmán) y descubre las verdaderas razones por las cuales salió de su patria.

"Estas migraciones no se dan por gusto, placer o deseo de buscar lugares mejores para subsistir. La mayoría de las veces, se dan por graves amenezas a la integridad física de las personas", describió Alfaro. "Hablamos con muchas mujeres trans. Las cosas que nos dijeron eran tan increíbles que a alguien le puedan ultrajar de tal manera, vivir cosas tan duras y seguir en pie".

Historias humanas

El corazón de La huida, coinciden Ramos y Alfaro, es el drama humano. Los dos artistas se aliaron con la productora tica Punto de Giro y comenzaron un proceso de investigación con personas migrantes: "mujeres trans, gays y lesbianas" en proceso de solicitud de asilo en Costa Rica, Europa y Estados Unidos. Todas ellas fueron personas "que tuvieron que huir por estar amenazados en su integridad física".

"Las cinco historias que están en La huida son el compilado. Tratamos de hacer un extracto de todas las historias que recibimos y están ahí, repartidas en esos cinco personajes", dijo Alfaro."No queríamos hacer algo absolutamente planfetario. No queríamos alzar banderas. Queríamos rescatar toda la parte humana de estas historias, la tragedia humana".

De esa forma, detalló Alfaro, todos los personajes están entrañados en un proceso de migración, sea geográfico, mental o emocional. Bianca debe confrontar la homosexualidad de su hijo y ayudar a un migrante hondureño en condiciones similares, interpretado por el tico Francisco Rodríguez. Mino, un taxista – el tico Edwin Luna– debe cambiar su visión de mundo cuando conoce a Lena –la actriz tica Karla Calderón–, una mujer trans con muchos años de residir en el país.

"Hay demasiada polémica al respecto y creo que es importante crearla para luego crear diálogos", dijo Alfaro. "Migrar de pensamiento puede significar salvar muchas vidas".

Para Ramos, la obra debe motivar a la gente para que "se acerque al problema".

"No estamos hablando solo de la población (sexualmente) diversa, sino de la violencia del ser humano contra el ser humano", afirmó el artista tico. "Debemos buscar la comprensión entre todos los seres humanos".

La huida tendrá funciones en el Teatro de la Aduana del 21 de setiembre al 1.° de octubre. Habrán funciones de jueves a sábado a las 8 p. m. Los sábados también habrá una función en la tarde, a las 2 p. m. El domingo 24 habrá dos funciones, a las 2 p. m. y las 5 p. m. La última función del 1.° de octubre será a las 5 p. m. Las entradas para todas esas funciones cuestan ¢6.000 para general y ¢3.000 para estudiantes y ciudadanos de oro. Más información al: 2257-8305.