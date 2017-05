Del 4 al 14 de mayo en el Teatro 1887

Entretenimiento 'Some1 Like U' lleva al escenario una historia de amor perdido

Trabajar como actriz en una película no es algo fácil, pero tener que trabajar en ella con un amor que se creía perdido, es aún más complicado.

En la obra Some1 LikeU, Jimena Iván deben enfrentarse a su pasado amoroso y reflexionar en las decisiones que tomaron en su adolescencia mientras trabajan juntos en un filme.

Some1 LikeU ganó el premio Producciones Concertadas 2016, de la Compañía Nacional de Teatro, y tuvo varias funciones en el Teatro 1887 (Centro Nacionald de Cultura), en San José.

Ahora, la producción regresa por ocho funciones más y espera atraer jóvenes al teatro. La obra tiene distintos elementos para acercrar al público, empezando por la elección musical.

“Me interesa mucho el público joven y adolescente. Por eso quise trabajar inspirada en la canción Someone Like You, de Adele, para hacer una obra divertida, atractiva, para que todas estas personas se enamoren del teatro”, detalló Mabel Marín, directora del montaje.

La obra se presentará a partir de este jueves 4 de mayo y hasta el domingo 14. Habrá funciones de jueves a domingo, a las 8 p. m., en el Teatro 1887 (dentro del Centro Nacional de la Cultura).

Asistir, costará ¢5.000 para el público general y ¢2.500 para estudiantes que presenten su carné. La boletería del teatro abre dos horas antes de cada función y también se pueden reservar cupos llamando al 8532-3589.

Teatro con aires de cine

Mabel Marín, directora y dramaturga, explicó que la historia desde su origen trató de acercar a los jóvenes poniendo en el escenario personajes que les fueran familiares.

“Cada uno debía tener una historia particular, pero con situaciones con las que la gente se pudieran identificar”, comentó la directora, quien también trabaja como actriz en el montaje.

“Quería que la gente saliera del teatro y dijera, 'eso me pasó', 'eso se parece a lo que yo viví'”, agregó Marín.

Entre los elementos que generan esa sinergia entre el público y los personajes están las fiestas, las conversaciones entre parejas y la tecnología. Durante Some1 LikeU hay recursos que no nos extrañaría ver en una película actual: videollamadas, se habla de Facebook y música de la época.

“Los jóvenes van más al cine que al teatro y ahora que la tecnología esta tan presente en la vida de los adolescentes quisimos mezclar el lenguaje tecnológico y cinematográfico con el teatro, para hacer más interesante en la obra”, señaló la directora.

Las dificultades entre Jimena (Katherine Bermudez) e Iván (Javier Montenegro) van más allá de lo tecnológico. Ella ahora tiene una hija y él está casado.

La obra ofrece pinceladas de lo que fue su relación desde niños y las situaciones que los llevaron a separarse en la adolescencia.“No queremos dejar una moraleja, pero sí nos guistaría que esta obra crear consciencia sobre las decisiones en la juventud, sobre cómo estas pueden repercutir en nuestras vidas”, finalizó la directora.











