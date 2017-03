Gustavo Peláez se lanza al 'stand-up comedy' en solitario

El colombiano estrenará este jueves, a teatro lleno, el show De aquí no me sacan

Con el ombligo en Colombia y el corazón en Costa Rica, el comediante Gustavo Peláez se lanzará este jueves a una nueva etapa en su carrera con el estreno del monólogo De aquí no me sacan.

"Después de muchos años de trabajar en el stand-up comedy, ya son muchas las rutinas que he presentado sobre cómo siento yo a Costa Rica al ser un extranjero que se quedó viviendo acá", explica.

"Tengo mucho material que decidí unirlo en un solo show y darle una dinámica más específica para explicarle al público por qué me enamoré de Costa Rica, por qué me quedé aquí y por qué ya no me sacan", agrega.

Según Peláez, este es un espectáculo que condensa muchas de sus minirutinas, pero que incorpora nuevos elementos, como música e imitación de voces.

"Estoy muy ansioso. Hace un buen rato no sentía lo que estoy sintiendo en esta última semana. Aunque domino el material, porque es mío, no deja de ser una obra totalmente nueva", dice el comediante.

El espectáculo fue escrito desde hace cuatro años, pero hasta ahora había permanecido engavetado, a la espera del momento indicado para dar el salto. Durante este tiempo, recuerda Peláez, la obra adoptó nuevas formas.

De aquí no me sacan se estrenará este jueves en el teatro El Triciclo, en Escazú. Las entradas ya están agotadas, pero la temporada se extenderá a lo largo de todos los jueves de abril y de mayo.

Todas las funciones se realizarán en la sede de Escazú, a excepción de la del 6 de abril, cuando el comediante se presentará en El Triciclo de San José.

Los boletos tienen un costo de ¢6.000 y se pueden comprar en la boletería del teatro o mediante el sitio web teatroeltricilo.com.

Viejos conocidos

Peláez se inició en el stand-up comedy en el 2010, en el bar El Observatorio, junto a Jair Cruz y Adrián Granados. A La Liga de la Comedia se sumaron Gustavo Gamboa y Renzo Rímolo, quienes también los acompañan en el programa El mañanero 40, de radio Los 40.

Presentación de Gustavo Peláez en la noche de stand-up comedy en el bar El Observatorio, la noche del domingo 5 de diciembre del 2010.

Ahora, el colombiano se convertirá en el primer integrante de la agrupación en lanzar un show propio, aunque no pierde la esperanza de que los demás miembros del elenco sigan sus pasos.

"Mi intención y regaño constante, como líder y cabeza del grupo, es que lo hagan (debutar con un monólogo) porque tienen bastante material acumulado. Me haría muy feliz que uno, dos o tres presenten su trabajo en solitario este año", afirmó Peláez.











