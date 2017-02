Fabián Sales: ‘Algo de Ricardo me investiga a mí y mi ego’

El actor y director de teatro Fabián Sales busca inquietar a su público. Según asegura, su grupo La Carne Producciones entrega a quienes ven sus montajes un cuaderno para que dejen sus opiniones y sensaciones.

El monólogo que el grupo produjo junto a la Compañía Nacional de Teatro, Algo de Ricardo , continúa coleccionando de esos “cuadernitos” en Costa Rica, en Argentina y, próximamamente, en el primer Festival de Teatro Iberoamericano ¡Adelante! en el Teatro Heidelberg de Alemania.

¿Cómo ocurrió la oportunidad de viajar a Alemania?

Antes de Alemania estuvimos en el Festival Latinoamericano de Teatro de Buenos Aires, en Argentina. Nos fue muy bien: nos hicieron una muy buena crítica especializada y el público la recibió muy bien. Gracias a eso, el Instituto Nacional de Teatro nos invitó a una gira en el interior de l país.

”Para el festival de Alemania, el Teatro Popular Melico Salazar hizo un llamado. Nueve grupos presentaron propuestas. El Melico Salazar seleccionó a cuatro y esas se enviaron a Alemania, donde un jurado eligió Algo de Ricardo . Esa es la razón transparente.

”Para mí y el equipo es un honor y una linda responsabilidad que asumimos con mucho gozo. Costa Rica tiene un excelente teatro pero en el mundo no se conoce mucho porque Costa Rica no viaja a los principales festivales”.

¿Cómo lo ha formado su experiencia en el teatro tico?

Yo llegué acá con 27 años. Ahora tengo 45. Nunca he parado de trabajar. Venía formado como actor de Uruguay pero he trabajado mucho en este país, principalmente con la Compañía Nacional de Teatro. He trabajado, acá, más como actor que en Uruguay. Como director me formé en Costa Rica.

”Le debo muchísimo (a Costa Rica). Le debo quien soy. En la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica he dado clases de actuación, técnica vocal y también clases de esgrima. La verdad, cuando uno da clases aprende. Yo me considero un investigador. Afortunadamente no he perdido la capacidad de asombro y de saber que hay algo más”.

¿Qué investigó con el monólogo de Algo de Ricardo ?

Por el lado de la temática, en teatro no existen cosas nuevas. Existen formas de abordaje.

”(...) Lo que sí se puede hacer es buscar una visión, una mirada personal, una forma particular de hacer las cosas para encontrar una identificación.

”Con temas tan trillados como el poder... Ahora tenemos a Donald Trump que gana las elecciones de Estados Unidos por su manipulación verbal. Eso es lo que hace Ricardo III: con su inteligencia sabe lo que necesita la gente y manipula con su discurso para conseguir su objetivo. Si me preguntás si la obra es actual, pucha, ahora es más actual.

”Por el lado de la investigación teatral, no hay nada nuevo. Sin embargo, hay etiquetas nuevas en el teatro. Yo estoy trabajando con una cosa así ahora.

”No quiero engañar a la gente diciendo que es nuevo. Es un tipo de concentración de la investigación que podría verse como algo nuevo. Se llama autoficción.

“Es un tipo de mirada artística que se ha trabajado en la literatura, la pintura y que, en síntesis, tiene que ver con que el autor realmente está ahí. Juega con la realidad y la ficción.

”Cuando investigamos a Algo de Ricardo , tiene algo de autoficción. Tanto por lo que escribió el autor Gabriel Calderón como por mis acomodos del texto, porque yo improviso mucho en escena y pongo adrede cosas mías que nunca sabrán cuáles son.

” Ha sido una investigación particular también sobre mí y mi ego. Como artista, como actor, como director. Lo que tiene de genial esta obra de Gabriel es que el teatro es el arte inmaculado que tiene la capacidad de acusar, tirar piedras a la sociedad.

“” Esta obra tiene la genialidad de mirar hacia adentro: en el teatro, los actores y directores, estamos llenos de mierda, de egos, corrupción. Me gusta que el teatro sea capaz de denunciar utilizando el teatro mismo como objeto de denuncia. Eso tiene de genial”.

¿El público que ve Algo de Ricardo lee esos vínculos con la realidad?

No te voy a decir que todos los teatreros trabajamos con eso. Yo lo hago por eso. Muchos teóricos y gente de teatro dicen que es una utopía creer que el teatro puede cambiar el mundo, que es un entretenimiento. Si yo creyera eso no haría teatro.

El aplauso del público es gratificante pero vos no sabés que les pasa. Nuestro grupo, desde el 2008, les dejamos un cuadernito. No todo el mundo se anima. Pero, generalmente, quienes están más tocados por la obra escriben. Para bien o para mal.

Con Algo de Ricardo siempre pongo los cuadernos al alcance del público. Hay comentarios que son muy gratificantes. Te dan ganas de hacer la obra. Cuando les toca algo más, eso es. Es de lo más gratitificante que tiene el teatro.

La Casona Iluminada (120 metros oeste a la Alianza Francesa) presentará tres funciones de Algo de Ricardo del 3 al 5 de febrero, antes de su gira a Alemania. Las funciones de viernes y sábado serán a las 8 p. m. y el domingo a las 5 p. m. Las entradas cuestan ¢5.000.











Comparta este artículo Entretenimiento Fabián Sales: ‘Algo de Ricardo me investiga a mí y mi ego’ Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: Fabián Sales: ‘Algo de Ricardo me investiga a mí y mi ego’ Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.