En el FIA, la obra colombiana 'Labio de liebre' arrancó risas amargas

Sobre el escenario, la trama de Labio de liebre (venganza o perdón) aturde y esclarece. La coproducción colombiana del grupo Teatro Petra y el Teatro Colón de Bogotá ofreció dos funciones en el Teatro Popular Melico Salazar, durante los primeros días del Festival Internacional de las Artes (FIA 2017).

Este sábado 1.° de julio, en su última presentación, el elenco de seis actores recibió varios minutos de sonoros aplausos de despedida con un público que río y lloró con la obra.

En escenario

La trama gira entorno de un paramilitar retirado en un país de eterna nieve, Salvo Castellón (interpretado por Fabio Rubiano, también dramaturgo y director de la obra). Mientras cumple su condena de "casa por cárcel" o, como lo llama la obra, "un arresto domiciliario en territorio neutral", recibe la visita constante de una familia rural colombiana y una periodista (encarnada por Liliana Escobar).

Con abundante comedia negra, Labio de liebre (venganza o perdón) alude a los acuerdos de paz a los que acudido el gobierno de Colombia en el proceso de desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Sin ninguna mención explícita al conflicto, las conversaciones que tiene Salvo con la excéntrica familia de visitantes develan las razones por las que se encuentra exiliado del "paraíso tropical" de su tierra natal.

Alegría de Sosa (Marcela Valencia) y sus hijos Jerónimo (Biassini Segura), Granados (Jacques Toukhmanian) y Melinda (Ana María Cuéllar) primero ocupan la casa de Salvo con gestos de humildad. Granados le pide ayuda monetaria para una fundación de labio leporino (llamada Labio de liebre), Alegría colabora con el aseo de la casa y Melinda se ofrece como su amante.

Sin embargo, conforme los chistes se vuelven más amargos, la obra revela las verdaderas inquietudes de esa familia: recibir el reconocimiento de sus nombres, de sus muertes y, finalmente, conocer la ubicación de sus tumbas.

El escenario cambia junto con la oscuridad de la trama: lo que era una casa derruida en un país de nieve, finalmente, se abre al público y enseña un bosque tropical que ha nacido tras escena mientras ocurría la obra. Toda la escenografía y utilería que utilizó el grupo colombiano fue construida en los talleres del FIA, en parque La Libertad.

"¿Cuál es la única que no perdona? La memoria. No perdona, no olvida y permanece. Alguien que asesina, descuartiza, que viola y que mata, hace las peores atrocidades, ¿a qué le puede tener miedo? Una de nuestras conclusiones fue que le tiene miedo a lo que no puede matar", dijo Rubiano en una entrevista previa con Viva. "El gran antagonista, en una estructura tradicional, debe ser destruido. Aquí nuestra intención era escucharlo".

