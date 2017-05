Exbailarines de ‘Dancing with the Stars’ brillan en el musical ‘Chicago’

Espectáculo tendrá funciones hasta el 21 de mayo

A Lucía Jiménez, Michael Rubí, Angie Gamboa y Javier Acuña los hemos conocido por ser destacadas estrellas en el firmamento del baile. Ahora, estos cuatro exbailarines del formato Dancing With the Stars (DWTS) prueban que su brillo puede deslumbrar en muchas otras áreas artísticas.

Los cuatro forman parte del destacado musical Chicago (basado en el popular espectáculo de Broadway), el cual se presentará hasta el 21 de mayo en el Teatro Popular Melico Salazar. Sobre el escenario Lucía, Michael, Angie y Javier además de bailar, cantan y actúan.

Los muchachos participaron en el casting de Luciérnaga Producciones y en varias etapas de evaluación demostraron que tenían las aptitudes para formar parte del magno show.

Jiménez, ganadora de la tercer temporada de DWTS, contó que justo en el día de la final del concurso de ballroom les avisaron que eran parte del elenco de Chicago.

“Todos hemos aprendido muchísimo, hemos ensayado por varios meses y hasta esta semana nos internamos en el teatro con ensayo técnico. En mi caso me he sentido feliz, sentí algo muy lindo al ver tanto trabajo puesto en escena y vivirlo detrás de bambalinas y saber que se han cumplido y superado las expectativas; es de los trabajos más maravillosos que he podido hacer”, dijo la campeona internacional de salsa.

Lucía contó que la parte de actuación no ha sido tan compleja, pues como bailarines también son intérpretes; en el caso del canto el reto ha sido mayor, pero muy enriquecedor.

Aunque la puesta en escena recién empieza, Lucía desea participar en próximos musicales.

“Me encantaría volver a un musical, sería doblemente afortunada. Estas son solamente 10 funciones, ojalá la gente venga a apoyar. Es un espectáculo realmente lindo de teatro musical. Yo diría que es un espectáculo impresionante, entretenido y de muy alta calidad”.

Michael Rubí destacó que esta experiencia lo ha sacado de “su zona de confort”.

“ Chicago ha sido una experiencia nueva, no esperé que fuera tan retador. Yo he cantado y bailado, pero nunca al mismo tiempo, nunca había cantado durante dos horas y media, en cada canción es una caracterización diferente. Con disciplina y dedicación todo se logra. El hecho de que me hayan escogido para esta producción tan grande me hace feliz”, dijo.