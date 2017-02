Crítica de teatro de 'Alicia': más aventuras que maravillas

En el Olimpo de los autores de narrativa infantil, a Lewis Carroll lo miran con envidia los Grimm, Perrault y Andersen. Al británico le correspondió legarnos una de lashistorias más perdurables de la literatura fantástica. Traducida a un centenar de idiomas y dialectos, Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas sigue impactando en muchos estratos de la cultura global.

Esta versión de Teatro Espressivo –titulada Alicia– me dejó un sabor agridulce pues el montaje tiene buenos ingredientes, pero una receta poco eficaz. Es destacable el conjunto de la plástica por su colorido y diseño funcional. Su punto más alto está en los dos módulos del dispositivo escenográfico que sintetizan mobiliario, bosques, superficies de proyección y alguna sorpresa adicional.

Sin embargo, la plástica no disimula la rigidez de la trama, producto de una adaptación dramatúrgica que se regodea en diálogos interminables. La enorme cantidad de texto que deben comunicar los personajes los amarra y limita en su potencial expresivo. Hay largos segmentos con los actores anclados al mismo lugar, sin mayor acción que soltar la letra.

La estrategia de puesta agudiza el problema. Alicia, por ejemplo, tiende a situarse en el proscenio, de frente al público. Esta dinámica podría justificarse para resaltar aspectos técnicos o interpretativos del trabajo de la actriz, pero no es el caso. Por el contrario, el espectáculo pierde, ya que la interacción de la protagonista con los otros caracteres se debilita.

A nivel del diseño de personajes, la escena de los lacayos insinuó la posibilidad de un desempeño corporal más arriesgado. No obstante, este conato no pasó de ser eso. En la secuencia del Sombrerero Loco y la Liebre de Marzo hubo chispazos de búsquedas actorales atractivas, pero el extenso pasaje agotó el encanto inicial de la propuesta. En general, las canciones y coreografías adolecieron de fuerza y convicción.

Por otro lado, es fundamental reflexionar sobre este proyecto en términos de su público meta. Si la temporada se ofrece en horario nocturno, se entiende que el perfil de la audiencia es adulto y no infantil. De hecho, cuando visité el teatro, el sector delantero de butacas estaba lleno de mayores, y solo noté a dos niños. Esto es un desacierto pues el montaje está concebido –por su fondo y forma– para un público familiar.

Alicia es un espectáculo dominical y no un aperitivo para salidas noctámbulas. Como adulto, no me sentí cercano al estilo del humor, la cápsula educativa sobre la península de Osa o el bienintencionado –aunque obvio– discurso ecologista. La entrada de la Reina de Corazones me dio esperanzas, pero la sugerente faena de Luz Nicolás fue decapitada de manera intempestiva por culpa de un desenlace anticlimático, casi grosero.

En el contexto de un mercado de productos artísticos, llevar a escena materiales tan conocidos y versionados supondría, como mínimo, el reto de formular aportes novedosos. En este caso eso no sucedió. Alicia tuvo sus aventuras, unos cuantos chispazos, pero apenas un asomo a su país de las maravillas.

FICHA ARTÍSTICA

Dirección, escenografía, vestuario, utilería e iluminación: Max Sir

Producción ejecutiva: Steve Aronson

Dramaturgia: Natalia Miranda y Max Sir basados en Alice´s Adventures in Wonderland de Lewis Carroll

Actuación: Natalia Miranda, Luz Nicolás, Gerardo Arce, Michael Dionisio Morales, Arturo Campos, Andy Gamboa, Fabio Pérez, Daniela Valenciano, Ricardo Tames, Steve Aronson

Diseño de audio: Juan Pablo Calvo

Coreografías: Fabio Pérez

Animaciones: Abraham Soria

Video: Mauricio Garrido, Max Sir

Técnico de luces y multimedia: Antonio Cordero

Técnico de sonido: Diego Peña

Jefe de escena: Manuel Martín

Producción: Mariana Ramírez

Realización de escenografía: Jorge Calderón Araya

Realización de vestuario: Glenda Silva

Espacio: Teatro Esspresivo

Fecha: 10 de febrero de 2017