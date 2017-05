La Compañía Nacional de Teatro estrena teatro íntimo y centroamericano en ‘Al otro lado del mar’

Funciones en el Teatro de la Aduana hasta el 25 de junio

Un escritorio varado en la arena. No hay filas, no hay prisas. Frente a la rutina de Dorotea, una funcionaria de gobierno ocupada en pedir datos de identidad y expedir documentos, lo único que se extiende es el mar.

Para Al otro lado del mar , el escenario del Teatro de la Aduana ha sido moldeado como una playa imposible. La escritora salvadoreña Jorgelina Cerritos describió un muelle, la producción de la Compañía Nacional de Teatro añadió, además, un bote.

“Es un texto muy bonito porque es muy poético”, resume de forma sucinta la actriz Ivonne Brenes, quien interpreta a Dorotea, una de las dos vidas que chocan una contra la otra, durante los seis días en los que transcurre la puesta. “La directora, desde un principio, tenía muy claro qué era lo que quería decir con la obra y cómo la quería enfocar”.

El texto de Cerritos recibió el prestigioso premio literario Casa de las Américas, en el 2010. Desde entonces, varios países latinoamericanos han ofrecido sus propias puestas escénicas. En Costa Rica, la directora de la Compañía Nacional de Teatro, Tatiana Chaves adoptó el proyecto como una forma de enmendar 46 años en los que el teatro centroamericano ha estado ausente en las producciones de la agrupación.

“Es la dramaturgia de una poetisa. La manera en que ella trabaja los diálogos, las imágenes, las metáforas es de una literata experta” , describe

Claudia Barrionuevo, la directora que Chaves seleccionó para concretar el montaje. “Es una obra profunda pero de fácil lectura para los espectadores”.

Tras dos meses de ensayo con sus actores –Brenes y Leynar Gómez en su primera colaboración con la Compañía Nacional de Teatro–, Al otro lado del mar estrenará este jueves 25 de mayo a las 7 p. m. en el Teatro de La Aduana ( ubicado en barrio La California).

El montaje tendrá funciones hasta el 25 de junio. El horario para las presentaciones de jueves a sábado será a las 8 p. m., y a las 5 p. m. para los domingos.

El costo de las entradas es de ¢5.000 (general) y de ¢2.500 (estudiantes y ciudadanos de oro).

Intimidad. La arena fina escurre por los pies de Dorotea y un hombre que, sin otro apelativo que dar más que su propio oficio, termina bautizándose como Pescador. Es parte de la poética fantasiosa que Barrionuevo acentúa en los diálogos de Cerritos: la convivencia de un escritorio y un bote en el mismo espacio es ordinaria, la inexistencia de una identidad con validez oficial es aberrante.

“Hay mucho teatro del absurdo. Me liberé porque, además de aristotélica, soy muy naturalista y realista. Tuve que salir de mi zona de confort y aumenté el absurdo en elementos de vestuario. En eso nos fuimos a lo más ilógico”, describe Barrionuevo sobre los notorios cambios que sufre Dorotea, desde que se presenta con su traje de trabajo hasta la ropa playera que usa al final. “Nombre, apellido, domicilio, edad”, exige tajante Ivonne Brenes dentro de su rol.

Dorotea es una figura rígida y supeditada a las reglas, incluso las ridículas que la obligan a trabajar al descampado en una playa sin gente. Pescador es su completo opuesto.

Dorotea está encallada en su escritorio, sobrelleva el peso de sus sueños frustrados con una rutina que no tiene sentido. Pescador, más humilde y sencillo, está varado en el sopor de sus sueños: abandonar la orilla, viajar al otro lado del mar.

“Leynar es cercano al personaje que está interpretando. En la elección del elenco, apenas leí la obra, estaba segura que Dorotea tenía que ser Ivonne”, detalla Barrionuevo. “Creo que no me equivoqué, sobre todo en su química. No se conocían pero fue como automático”.

El trabajo escénico más conocido de Leynar son varios monólogos –los cuales comenzó a presentar en la Casa de la Cultura de su natal Puntarenas– . Otros espectadores lo reconocen por sus papeles en la película Presos , del tico Esteban Ramírez y en la serie Narcos , de Netflix.

Su interpretación de Pescador es la primera vez que Gómez trabajará con la Compañía Nacional de Teatro. “Ha sido rico porque Ivonne tiene su manera de trabajar, yo tengo la mía. Lo que ha hecho Claudia es conciliar esa forma de trabajo”, afirma Leynar Gómez del proceso.

En comparación con otros proyectos de la Compañía, Al otro lado del mar es “íntima”, dice la directora de la agrupación estatal. Chaves añade que los recursos presupuestarios de la institución, en el 2017, los obligaron a resolver dos producciones y una gira nacional con un presupuesto de ¢47 millones.

“Siempre se piensa en la Compañía Nacional de Teatro con grandes puestas, un elenco gigantesco y eso está bien. Pero creo que también ha hecho, dentro de su historia, grandes obras de pequeños repartos que han sido muy significativas. Hacía ratillo que no tomábamos ese formato”, explica Chaves.

El texto de Cerritos fue una alternativa económica y con el respaldo del reconocimiento regional. El costo no asciende a los ¢20 millones. “Esta es una manera de recordarle al medio que esta es la Compañía que tenemos ahorita, son las posibilidades que tenemos pero no implica que no se puedan hacer grandes cosas”, determina Chaves.

Sin embargo, las cosas no se han hecho solas: en conjunto, dicen todos, consiguieron abstraer la poesía de la dramaturgia literaria de Cerritos para traducirla a la práctica escénica.

Equipo perfecto. Desde que Chaves seleccionó el texto de Cerritos, se empeñó en encontrar los profesionales que pulieran la obra hasta su completo potencial. Chaves trabajó bajo la dirección de Barrionuevo en La bruta espera (2014) y por esa puesta recibió el Premio Nacional de Teatro de actuación junto a su hermana, María.

En ensayos, rostros de reconocidos veteranos rodean a la directora de Al otro lado del mar : su madre, la vestuarista Ana María Barrionuevo; el compositor Carlos Escalante, el escenógrafo Fernando Castro y la diseñadora Jody Steiger (encargada de iluminar la puesta escénica).

“Estoy trabajando con el escenógrafo que quiero, con el músico que quiero, la vestuarista que quiero y la diseñadora de luces que quiero” , asegura, con franqueza, Barrionuevo.

Al otro lado del mar tendrá cuatro funciones por semana a partir de este jueves 25 de mayo en el Teatro de la Aduana (barrio La California). Las presentaciones de jueves a sábado serán a las 8 p. m. y los domingos a las 5 p.m. Las entradas costarán ¢5.000 para público general y ¢2.500 para estudiantes y adultos mayores. La última presentación del espectáculo será el 25 de junio. Las reservaciones pueden hacerse al número 2257-8305.

Una mirada centroamericana

Al otro lado del mar (2010). Jorgelina Cerritos nació en El Salvador, en 1971. Se ha desempeñado como actriz, poetisa y dramaturga. En enero del 2010, obtuvo el Premio Literario Latinoamericano Casa de las Américas en la categoría de teatro, por su obra Al otro lado del mar. El primer montaje del texto fue presentado al año siguiente en el Teatro Luis Poma, de El Salvador. Otros países que han presentado sus propios montajes son Guatemala, República Dominicana y Panamá. Cerritos estará en Costa Rica a partir de esta semana para impartir un taller de dramaturgia como antesala del X Encuentro Nacional de Teatro (a realizarse a partir del tres de octubre). Previamente, la dramaturga salvadoreña ofreció un taller para jóvenes dramaturgos en el Festival Internacional de las Artes 2014.











