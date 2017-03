Asma obligó a Leonardo Perucci a abandonar última función dominical de 'La Orestíada'

Obra se estrenó el 10 de marzo en el Teatro Nacional

El actor Leonardo Perucci se vio forzado el domingo a dejar al público del Teatro Nacional con ganas de conocer el desenlace de la obra La Orestíada, debido a una crisis de asma que le impidió continuar en su papel de Agamenón.

"Intenté hacer la primera función, pero ¡qué va! Hice la primera escena y me estaba ahogando. No quería afectar la obra y, por eso, decidí no seguir", comentó Perucci esta tarde, previo a una cita médica.

Según el actor, ha tenido complicaciones respiratorias desde tiempo atrás, las cuales achaca a la ceniza del volcán Turrialba y a los cambios de temperatura.

Esta afección ya había obligado a Perruci a faltar a uno de los ensayos técnicos de la obra.

"Había tenido algunos problemas de asma durante los ensayos y, diay, ayer se agravaron mucho", comentó.

La del domingo 19 era la última función de la temporada abierta al público general. Este miércoles habrá dos más para estudiantes, y Perucci confía en su pronta recuperación para poder participar.

"Ya Leonardo está mejor. Él se está cuidando. Leonardo es un actor muy disciplinado; se cuida mucho", manifestó el director Luis Fernando Gómez.

La Orestíada se estrenó en el Teatro Nacional el viernes 10 de marzo y tanto Perucci como Gómez externaron su satisfacción por el desempeño en estas dos semanas.

"Se trabajó mucho tiempo a consciencia", dijo el actor chileno.

"Estoy sumamente contento y orgulloso, pero lo estoy por una razón muy simple: la respuesta del público fue muy entusiasta. Ver el Nacional lleno siempre es una gran satisfacción y, si además el aplauso es caluroso, es tremendamente positivo", aseguró Gómez.

El director agregó que hay interés de parte del teatro en programar una segunda temporada, pero que la posibilidad de un nuevo ciclo de funciones depende de decisiones administrativas.

