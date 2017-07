¿Cuáles son los servicios de 'streaming' que se pueden disfrutar en Costa Rica?

¿Quién tiene tiempo para acordarse de la televisión por cable?

Esta semana el mercado de Costa Rica podrá disfrutar del servicio de streaming Crackle, que está disponible por medio de la suscripción con la cablera Tigo. Crackle, cuyo fuerte son las producción Sony Pictures, entra a un territorio dominado por Netflix desde el 2011. Así, se suma a los mayores competidores en el creciente mundo de contenido audiovisual por streaming.

La oferta ha aumentado en los últimos meses: ahora tenemos Amazon Video, Crunchyroll, Fox Play y HBO Go, además de otros servicios especializados.

¿Qué ofrece cada servicio? ¿Valen la pena? ¿Cuánto valen? En La Nación hicimos un barrido por los principales servicios de streaming que están disponibles para la audiencia de Costa Rica.

Netflix

La plataforma está disponible para los ticos desde el 2011 y cuenta con una base de 90 millones suscriptores en todo el planeta. La gran N del streaming cuenta con producciones originales de gran renombre como House of Cards, Orange is the New Black y la recién nominada a los premios Emmy The Crown.

Suscripción: $8, $10 y $12.

Permite Descargas: Positivo

¿Dónde puedo verlo?: ChromeCast, Browser, PlayStation, Xbox, Wii, dispositivos iOS y Android.

Periodo de prueba: 30 días

Amazon Prime Video

Este servicio está disponible desde diciembre y tiene un catálogo capaz de destronar a cualquiera con series originales como Mozart in The Jungle, Sneaky Pete, Transparent, Justified. Sin embargo, lastimosamente, ninguna de esas producciones se pueden ver en Costa Rica porque Amazon no cuenta con los derechos para transmitirlos en la región.

Los usuarios ticos que opten por este servicio solo podrán disfrutar de una fracción del catálogo en el que destacan series como The Grand Tour, The Man in The High Castle y Red Oaks.

Las producciones de Amazon Video tampoco cuentan con subtítulos en español y mucho menos están dobladas. Por el momento este servicio no vale la pena en Costa Rica, quizá lo valga algún día.

Suscripción: $7 mensuales

Permite descargar: Positivo

¿Dónde puedo verlo?: Browser y dispositivos iOS y Android, Amazon Stick

Periodo de prueba: 7 días

HBO GO

El mes pasado la plataforma HBO se unió al baile y por su amplio contenido de material original es la única que representa una amenaza para Netflix.

HBO Go cuenta con un catálogo abundante armado por series emblemáticas como Band of Brothers, Curb your Enthusiasm, The Wire, The Soprano y la popular Game of Thrones, cuya nueva temporada se estrenará este domingo.

Suscripción: $10.

Permite Descargas: Negativo

¿Dónde puedo verlo?: ChromeCast, Browser, dispositivos iOS y Android.

Periodo de prueba: 30 días

Crackle

Por un momento fue gratis, ahora hay que tener una suscripción con la cablera Tigo para disfrutar del catálogo que ofrece Crackle. Esta aplicación estadounidense sólo tiene una serie exclusiva Outsiders, una producción que explora la vida de una familia que maneja el crimen organizado, las comparaciones con otras series como Sons of Anarchy y Justified son inevitables.

Por lo demás Crackle tiene películas y series que se pueden encontrar un domingo por la tarde en televisión nacional, justamente después del partido de Saprissa o la Liga.

Suscripción: Se debe contar con una suscripción mensual de Tigo

Permite descargas: Negativo

¿Dónde puedo verlo? : ChromeCast, Browser, PlayStation, Xbox, Wii, dispositivos iOS y Android.

Periodo de prueba: No tiene.

CrunchyRoll

Esta es la aplicación perfecta para los amantes del animé. Esta plataforma actualiza constantemente de series que se encuentran en emisión como por ejemplo Dragon Ball Super, Boku no Hero Academy, Shingeki No Kyojin y la popular One Piece.

Aunque en nuestra región Crunchyroll no cuenta los derechos para transmitir producciones de antaño como por ejemplo Caballeros del Zodiaco, Dragon Ball, Samurai X, Shaman King, Sakura Card Captor.

La mayoría de las producciones disponibles en Crunchyroll tienen subtítulos en inglés y español, además, muchas ya están doblados al castellano. La aplicación ofrece al usuario la posibilidad para disfrutar de mangas variados que se actualizan constantemente.

Suscripción: $5 mensuales

Permite descargar: Negativo

¿Dónde puedo verlo?: Browser y dispositivos iOS y Android, Amazon Stick

Periodo de prueba: 14 días

Fox Play

Se acuerdan que a inicios de julio Netflix perdió los derechos para transmitir How I Met Your Mother, Sons of Anarchy, Modern Family, American Horror Story, 24, Bones, Glee y Prison Break. Bueno, esas series ahora están disponibles en la aplicación Fox Play, la cual cuenta además cuenta con producciones como The Young Pope, Atlanta, The Strain y Berlin Station.

Fox Play está disponible únicamente para los que cuenten con una suscripción de una cablera como Cabletica, Claro, ICE, Telecable y TigoStar.

Suscripción: se debe contar con una suscripción mensual con una cablera

Permite descargas: Negativo

¿Dónde puedo verlo? : ChromeCast, Browser, PlayStation, Xbox, Wii, dispositivos iOS y Android.

Periodo de prueba: No tiene.

Twitch

Esta plataforma está dedicada para el público gamer. El catálogo de Twitch incluye guías para pasar un videojuego o competencias internacionales de deportes electrónicos como League of Legends,. Overwatch y Defense of The Ancients. Esta aplicación ha sido trampolín para varias personalidades en el mundo de los videojuegos conocidos mundialmente con el seudónimo Syndicate, EpicNameBro y SodaPoppin.

Suscripción: Es gratis

¿Dónde puedo verlo?: ChromeCast, Browser, PlayStation, Xbox, Wii, dispositivos iOS y Android.

Periodo de prueba: No tiene.

Funny or Die

Esta plataforma fundada por los comediantes Will Ferrell, Adam Mckay y Chris Henchy está dedicada a sketches de comedia. Muchos de los videos en esta aplicación cuentan con la participación de actores y personalidades ya posicionadas como Steve Carell, Charlie Sheen, Ryan Gosling, Patrick Stewart, Daniel Radcliffe, Sophia Bush, Mila Kunis,

Entre las producciones más reconocidos de Funny or Die está Between Two Ferns, un programa las entrevistas conducidas por Zach Galikiankakis (The Hangover), quien ha conversado con Barack Obama, Hillary Clinton, Brad Pitt y Justin Bieber.

Suscripción: Es gratis

¿Dónde puedo verlo? : ChromeCast, Browser, PlayStation, Xbox, Wii, dispositivos iOS y Android.

Mubi

Esta aplicación es ideal para los amantes de cine independiente que sería casi imposible disfrutar de otro modo.

Mubi es un sitio donde puede encontrar una selección de películas de culto, clásicos y cintas independientes –aquellas fuera de las cadenas de distribución masiva–. Aunque ha probado varios modelos para mostrar su contenido, en su última versión despliega una cartelera de 30 películas distintas: cada día sale una y entra otra.

¿Dónde lo puedo ver?: Browser, plataformas de Android y iOS.

Suscripción: $6 mensuales

Prueba gratis: 7 días.

Blim

Esta es la respuesta de Televisa a Netflix, en esta plataforma se encuentran varias novelas mexicanas de gran popularidad como Nosotros los Guapos, El comandante y La Doble Vida de Estela Carrillo. Blim es la opción ideal para el público que disfruta de novelas y dramas producidos en México.

¿Dónde lo puedo ver?: Browser, plataformas de Android y iOS.

Suscripción: $6 mensuales

Prueba gratis: 30 días

Lo que aún no tenemos

El mercado de Costa Rica aún no cuenta de manera oficial con muchos servicios de streaming, como por ejemplo Hulu, esta plataforma cuenta con contenido original de alta calidad y es la verdadera competencia de Netflix en Estados Unidos. La serie The Handmaid's Tale es una de las producciones más llamativas de la plataforma y es una de las favoritas para hacerse con el premio Emmys a mejor serie dramática.

Film Struck es otra de las plataformas que ofrece cintas para un público que disfrutan de los largometrajes clásicos e indie. Esta plataforma es el resultado de la unión de Turner Classic Movies y la Colección Criterion. Agunos de los programas originales que ofrece el servicio incluyen discusiones de filmes sobre distintos temas como Film Noir, horror, comida y documentales que abordan las obras de directores como Stanley Kubrick (Full Metal Jacket y La Naranja Mecánica) y Akira Kurosawa (Los siete samuráis) .

Otro de los servicios que tampoco están disponibles en Costa Rica es Youtube TV, que permite al usuario ver streamings de los canales ABC, CBS, FOX y NBC. Así como Starz la cual es la que cuenta con los derechos para transmitir series de gran renombre en los Estados Unidos como American Gods y Power.