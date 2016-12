¿Qué series ver este fin de año en Netflix?

La televisión digital es un deleite, sobre todo en estas fiestas. Netflix ofrece muchas, muchísimas, series, películas y documentales para pasar el tiempo y a veces es complicado elegir entre tanto material.

¿Nunca le ha pasado que se queda frente a la pantalla buscando entre la oferta disponible y al final no ve nada? Para evitar que en estas fiestas le suceda esto, La Nación realizó una breve sondeo entre sus lectores, quienes recomendaron cuáles producciones no deben pasar desapercibidas esta Navidad.

A continuación la lista de producciones más votadas con el número de capítulos y temporadas disponibles.

'Stranger Things'

Temporada: 1

Capítulos : 8

Tiempo aproximado de la maratón: 6 horas

La serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer apela a la nostalgia de la década de los 80 con referencias a películas como Alien, Rambo, E.T. y guiños a bandas icónicas de la época como The Clash y Toto.

Más allá de la presencia de Winona Ryder y Matthew Modine (dos gigantes de la época) Stranger Things marca lo que parece ser un hito para mucha gente: la serie que se hizo treinta años después de su tiempo.

Los protagonistas son un grupo de jóvenes (los nerds de la escuela) que remiten a la pandilla de E.T. Los chicos deberán encontrar a su desaparecido amigo, Will Byer. A partir de la ahí, la historia se desarrolla a lo largo de ocho capítulos. Netflix ya aseguró que Stranger Things tendrá segunda temporada y se estrenará en el 2017.

'Breaking Bad'

Temporadas: 5

Episodios: 62

Horas que dura la maratón: 48

La serie que cuenta la historia de Walter White y su compañero Jesse Pinkman es quizá una de las mejores en el último quinquenio. Su último capítulo, emitido el 29 de setiembre del 2013, reportó una audiencia de más de diez millones. Muchos medios llegaron a considerar a Breaking Bad como la mejor serie de todos los tiempos.

La trama inicia cuando al profesor de química Walter White le diagnostican un cáncer prácticamente mortal. En su desesperación para conseguir dinero para la quimioterapia White empieza a vender metanfetaminas. En el proceso, el protagonista pasa de ser un tímido profesor de colegio a un narcotraficante sociópata apodado Heisenberg.

La serie narra el declive moral del personaje principal con una trama cargada de simbolismos y que presta mucha atención a los detalles. Si usted hizo maravillas para esquivar la avalancha de spoilers en el 2013, entonces se merece ver esta obra creada por Vince Gilligan.

'Orange is The New Black'

Temporadas: 4

Episodios: 52

Horas que dura la maratón: 39

Este drama-comedia se desarrolla en una prisión de mujeres en Estados Unidos. La protagonista -la inocente- Piper Chapman es condenada a un año de cárcel por ser cómplice de una red de narcotraficantes.

La trama está cargada de momentos graciosos, de tristeza y de odio. Cualquier malentendido por un chicle, un shampoo o un esmalte de uñas puede generar un romance o una amenaza de muerte. Orange is the Black cuenta a través de las relaciones la degradación de la vida humana en los sistemas penitenciarios en Estados Unidos.

Esta serie está basada en el libro escrito por Piper Kerman Orange is The New Black, My Year in a Women's Prison; sin embargo en las últimas temporadas la producción de Netflix se desprendió de la obra de Kerman para ahondar más en sus personajes secundarios.

'House of Cards'

Temporadas 4

Episodios: 52

Horas que dura la maratón: 42

¿De qué está construido el camino a la presidencia de los Estados Unidos? Esa respuesta nos la da House of Cards. Esta serie se centra en la historia del demócrata Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey.

Esta producción de Netflix se basa en el libro escrito por Michael Dobbs, incluso hay una serie producida en Inglaterra con él mismo. House of Cards contrasta dos ejes de la política que se muestran en el matrimonio de los Underwood. Por un lado Frank es un político maquiavélico y despiadado mientras que su esposa, Claire, trabaja en Organizaciones sin fines de lucro.

Uno de los elementos más característicos de la serie es que Underwood rompe constantemente la cuarta pared e interpela al público para explicar sus artimañas para ascender al poder en la Casa Blanca.

'Vikings'

Temporadas: 5 (solo las primeras tres están disponibles en Netflix)

Capítulos disponibles en Netflix: 29

Tiempo que dura la maratón: 22 horas

La serie producida por History Channel se centra en las aventuras del líder de los vikingos Ragnar Lothbrok, quien junta a su pueblo para invadir las islas británicas. Para la mitología escandinava el protagonista era una especie de semidiós.

La producción creada por Michael Hirst deja de lado la épica medieval y se centra en un drama histórico que profundiza en temas como religión, adulterio, innovación de las tecnologías y el combate.

Actualmente está por su quinta temporada, sin embargo solo las primeras tres están en Netflix.

'Narcos'

Temporadas: 2

Capítulos: 20

Tiempo estimado de la maratón: 15 horas

La producción de Netflix se centra en la búsqueda de uno de los capos más sanguinarios y polémicos de la historia. Al otro lado de la acera están los agentes Murphy y Peña, quienes harán cualquier cosa para encontrar a Pablo Escobar.

La lucha entre Colombia y Estados Unidos por el control de la cocaína es cruda, sangrienta y con tintes políticos.

Además, la segunda temporada cuenta con la participación del actor costarricense Leynar Gómez, quien interpreta a Limón, uno de los guardaespaldas del patrón del Cartel de Medellín.

Votaciones

