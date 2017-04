Esta semana en 'Revista Dominical': Las verdades sobre la lucha libre y la WWE

Edición del 9 de abril

Los hemos visto en el ring batallar entre sudor, sangre y sillas de metal. Pero ¿qué pasa realmente en el mundo de la lucha libre? El periodista Danny Brenes viajó a Orlando, Florida, donde se llevó a cabo Wrestlemania, el evento más grande de lucha libre en el mundo.

En el reportaje Brenes retrata lo que muchos como niños hemos presenciado desde pantallas de televisión, y además logra sumergirse en el ambiente eufórico que acompaña a estos espectáculos.

Así Brenes retrata su experiencia:

One, two, three! Con un conteo sobre la lona que es replicado en la garganta de las decenas de miles de espectadores presentes en el Camping World Stadium de Orlando, Florida, —y, sin duda, en la de millones viéndolo en sus casas—, se sella el fin de una era.

El Undertaker, uno de los luchadores más icónicos de todos los tiempos, acaba de perder apenas su segunda batalla en un Wrestlemania, el principal evento anual de la World Wrestling Entertainment (WWE), la mayor compañía de lucha libre en el planeta.

En la edición trigésimo tercera de Wrestlemania, el Undertaker —amado a rabiar por los fanáticos— fue derrotado por Roman Reigns, abucheado de principio a fin durante la pelea que se extendió por 25 minutos.

Todo lo que vi después de semejante acontecimiento, lo podrá encontrar en la edición del domingo.

* * *

Además de nuestras secciones fijas, como la Nota curiosa y la columna Tinta fresca, la Dominical de este domingo abarcará la historia de don Ricardo Leitón, un artesano que ha dedicado toda su vida a descubrir su espacio en el mundo del arte; pero además, con 70 años se dedica a crear maquetas en miniatura de iglesias de Costa Rica.

También podrá conocer a doña Emilia Cornejo, de 97 años, a quien se le agradece que los apóstoles de Semana Santa en Desamparados cuenten con trajes bien confeccionados desde hace cinco décadas, aproximadamente.

Conozca además sobre la tragedia que vive el sur de Colombia, donde más de 300 personas fallecieron a causa de fuertes lluvias, que provocaron los desbordamientos de tres importantes ríos de ese país.

Nos leemos este 9 de febrero en La Nación.