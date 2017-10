Olimpiada Mundial de Robótica con sello tico

Alejandra Sánchez se encontraba en Malasia, en el 2012, cuando le propuso a Claus Ditlev Christensen, secretario de la Olimpiada Mundial de Robótica (WRO), sacar el evento de Asia y traerlo a nuestro país.

“Se murió de risa. Le dije, bueno, si no es la olimpiada al menos un evento regional”, recuerda la ingeniera, directora de ‘Aprender haciendo’ (representantes de Lego en Costa Rica . “En ese momento solo Costa Rica, México, Perú y Bolivia participaban en la Olimpiada Mundial. Yo siempre tenía como objetivo que tuviéramos mayor participación de América. Teníamos países muy fuertes como Estados Unidos y Brasil que todavía no participaban. Yo quería promover más participación y Asiática conociera lo que hacemos”.

Así comenzó la idea. Hoy, faltan pocos días para que Parque Viva , en el Coyol de Alajuela, reúna a 3.000 jóvenes de todo el mundo para la competencia más importante del mundo para menores de 25 años.

“En el 2014, cuando inició este gobierno, le planteé la idea a doña Gisela Kopper (ex ministra de Ciencia y Tecnología) de aplicar. Es un proceso largo de aplicación, como para un mundial de fútbol”, cuenta Sánchez.

El WRO surgió en el 2004 como una iniciativa de países asiáticos. Desde ese momento, los representantes de Lego en el mundo usualmente se han visto involucrados en el evento.

“Yo a doña Gisela se lo agradezco enormemente porque ella fue la primera que creyó en esto. Me dijo: ‘sí, hagámoslo’. Tenía súper claro que no era para ya, sino para el 2017. Aún no se tenía nada en concreto pero ella creyó en mí y en el proyecto. Ese año, cuando nosotros fuimos a Rusia (a la WRO), llevamos una carta firmada por doña Gisela diciendo: ‘existimos, estamos en el mapa y queremos meternos en esto’. Ahí vieron que era en serio. Que teníamos el respaldo del gobierno”.

Todo el 2015 estuvieron completando los requisitos para la aplicación y demostrando que el país sí contaba con la capacidad técnica y de infraestructura para ser anfitrión.

“Nos citaron en Catar para defender nuestra aplicación ante el council de WRO. ¿Cuál fue la clave? Indudablemente el apoyo que hemos tenido del gobierno. Que no fue una idea loca que a mí se me ocurrió un día, bueno, tal vez sí, pero que tiene el apoyo de un país y de un gobierno”, asegura Sánchez. “ Cuando mandamos nuestra solicitud de aplicación iba con cartas de la vicepresidenta, del Ministro de Ciencia, de la Asamblea Legislativa. Cuando nos tocó defender la aplicación fuimos a presentarla yo como organizadora, don Mauricio Ventura, ministro de Turismo y don Marcelo Jenkins que en ese momento era el ministro de Ciencia y Tecnología. Entonces no era una pelagatos presentando un proyecto. Sino un país diciendo, queremos ser anfitriones”.

Se cumplió

Dos años después, la cuenta regresiva aprieta. Gracias al apoyo del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micit), el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), el Ministerio de Comercio Exterior y 'Aprender Haciendo', Costa Rica será el primer país no asiático en realizar el masivo evento.

La temática gira en torno a la sostenibilidad, propuesto por el país. 67 países del mundo están resolviendo problemas de carbono neutralidad, energías renovables, turismo sostenible. “No solo se está hablando de Costa Rica como destino final, sino del tema que Costa Rica le propuso al mundo”.

“Hay que estar pendientes de todo. Desde el muchacho que nos está pidiendo agua y tierra para su stand hasta… la princesa de Bahrein. Viene la princesa de Bahrein (país de Emiratos Árabes Unidos)”, agrega. “Los ojos del mundo están puestos en Costa Rica”.