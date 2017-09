Un juguete reveló enorme detalle sobre próxima película 'Star Wars: The Last Jedi'

Un inocente juguete del robot BB-9e reveló un detalle sobre la próxima película de Star Wars: The Last Jedi. Este muñeco mostró la nave Supremacy, un inmenso vehículo en el cual viaja el líder de la Primera Orden, Snoke, antagonista de la nueva trilogía intergaláctica.

Este dato fue revelado por la aplicación (app) del juguete a control remoto, la cual ofrece un detalle de la fortaleza espacial. Supremacy está clasificada como el único megadestructor en la galaxia, mide 60 kilómetros y es más ancho que largo. Es más alargada que el destructor de Darth Vader (antagonista de los primeros tres episodios de la saga), que medía 19 kilómetros de largo.

Probablemente este destructor será una de las principales novedades de la cinta Star Wars: The Last Jedi, que se estrenará el 15 de diciembre y es una de las grandes claves del inmenso poder que tiene la Primera Orden.

El juguete de BB-9e fue mostrado en el Force Friday II, una convención celebrada en más de 30 países que convoca a cientos de tiendas y distribuidores para el lanzamientos de decenas de nuevos juguetes y figuras de Star Wars.

Más detalles de la cinta.

Esta mañana, el portal Screen Rant especuló que Star Wars: The Last Jedi tendría al primer personaje LGTB en la saga. Se trata de Amilyn Holdo, quien será interpretada por Laura Dern.

Screen Rant basa su hipótesis en la novela canónica, Leia: Princess of Alderaan, que se publicó en setiembre de este año y que fue escrita por Claudia Gray. La novelista desarrolla esta historia en los primeros años de la princesa Leia Organa y la historia de cómo abandonó el Imperio para unirse a la rebelión.

En esta novela hay una escena muy importante que deja entrever la presentación del primer personaje sexualmente diverso de la franquicia intergaláctica.

A continuación el diálogo:

LEIA: "Son sólo humanoides masculinos para mí".

HOLDO: "¿De verdad? Eso parece muy limitante.".

Por lo visto, Star Wars – Leia: Princess of Alderaan da a entender personaje de Amilyn Holdo tiene un gusto o una orientación sexual que va mucho más allá de solo los hombres y de los propios humanos.

Si bien es la primera vez que se introduce un personaje sexualmente diverso en el canón cinematográfico, ya existían personalidades gay como Moff Delian Mors y Sinjir Rath Velus en las novelas Lords of The Sith y Aftermath, respectivamente.

¿Qué sabemos de la historia por ahora?

The Last Jedi será la segunda película de la trilogía que concluirá en el 2019. La cinta se centrará en la relación entre Luke Skywalker y Rey, quien buscará comprender los misterios de la Fuerza para descubrir los secretos que rodean su pasado.

Por su parte, el director de la película, Rian Johnson, dijo en la convención Star Wars Celebration que explorará más de la Primera Orden y sus motivaciones. Por ejemplo, ofrecerá un perfil más completo de personajes como el General Hux (Domhall Gleeson) y la Capitana Phasma (Gwendoline Christie).

La cinta se empezó a grabar en febrero del 2016 y la filmación concluyó en el 2016. Además, contó con todo el elenco que participó en El Despertar de la Fuerza, incluída Carrie Fisher, quien falleció en diciembre de 2016.

Esta película contará con la incorporación de Gina Rodriguez (Jane the Virgin), Tatiana Maslany (Orphan Black), Benicio del Toro (Snatch) y Olivia Cooke (Me and Earl and the Dying Girl). Además, Tom Hardy (Inception) hará una breve aparición como un soldado un soldado del Imperio.

En mayo, Entertainment Weekly reveló una galería que muestra los atuendos de los personsajes que protagonizarán la anticipada película de fantasía.