E! transmitirá concierto benéfico de Ariana Grande en Mánchester

Este domingo 4 de junio, la cablera E! Latinoamérica transmitirá el concierto benéfico de Ariana Grande en Mánchester, Inglaterra, en favor de las víctimas del ataque terrorista perpetrado durante su concierto más reciente en la misma ciudad.

El evento One Love Manchester llevará al escenario a otros grandes artistas, incluyendo Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Niall Horan, Katy Perry, Take That, Usher, Pharrell Williams, entre otros.

"Todas las ganancias del evento, que se realizará en el estadio Emirates Old Trafford de la ciudad de Mánchester, irán al Fondo de Emergencia de la Cruz Roja de Mánchester. Se espera que el show recolecte unos 2,6 millones de dólares", comunicó E! News en una nota. "La intérprete de One Last Time aterrizó este viernes en el Aeropuerto de Londres Stansted".

El concierto se verá mediante una transmisión diferida en la pantalla de E! a partir de las 2 p. m. (hora de Costa Rica) y en vivo a través de la página oficial de la señal www.eonlinelatino.com y de Facebook (Facebook.com/Eonlinelatino) a las 12 m. (hora de Costa Rica).

En el ataque, realizado el lunes 22 de mayo, una explosión después del concierto de la artista en Mánchester cobró 22 vidas y al menos 50 resultaron heridas. El presunto encargado es Salman Abedi, de 22 años: un inglés de padres libios, según la Policía británica.

