Lo mejor de los años 70 sonará con la Orquesta Filarmónica

Tres conciertos en el Teatro Melico Salazar

Air Suplly, Gari Right, Gloria Gaynor, Kansas, Creedence Clearwater Revival, Toto, Eagles... todos grandes, todos con éxitos indiscutibles en la década de los años 70 y sus piezas sonarán fuerte gracias a los tres conciertos que tiene preparada la Orquesta Filarmónica de Costa Rica para este fin de semana.

Back to the 70's es el nombre del espectáculo que ofrecerán los 70 músicos que conforman la orquesta y un total de ocho cantantes que interpretarán los temas. Las citas son este fin de semana, en el Teatro Melico Salazar, en San José. Los horarios son: sábado 27 de mayo, a las 4 y 8 p. m., y domingo 28 de mayo, a las 6 p. m.

LEA MÁS: La Filarmónica volvió a besar los recuerdos de tiempos pasados

Los boletos se pueden comprar en el sitio www.specialticket.net. Los precios para las tres funciones son: ¢15.000 (galería), ¢20.000 (balcón tercer piso), ¢25.000 (balcón segundo piso) y ¢30.000 (luneta y palco primer piso).

"Todas las canciones son en inglés, es un concierto de temas emblemáticos que van dese Hotel California hasta Piano Man. Estoy realmente sorprendido por lo hermoso que está quedando el espectáculo", comentó el director.

La orquesta, como es su costumbre, contará de nuevo con el trabajo de grandes intérpretes nacionales como Charlene Stewart, Kurt Dyer, Manuel Barrantes, Andrés Bustamante, Gustavo Salazar y debutará con ellos Luis Bermúdez, quien quedó seleccionado después de un proceso de audiciones.

"Hicimos una audición a la que asistieron más de 480 personas. Muchos quieren ser parte de estos shows y de la Filarmónica; es un orgullo que la gente quiera compartir escenario con nosotros", agregó Araya.

ADEMÁS: Orquesta Filarmónica revela su temporada 2017

El repertorio de estos recitales estará compuesto por piezas de la talla de Baby Come Back, Dream Weaver, Dust in the Wind, Easy Street, Guitar Man, Killing Me Softly o Rivers of Babylon, para completar un total de 20 temas.

"Tenemos cerca de mes y medio de ensayar constantemente para perfeccionar la ejecución de las canciones. Es muy gratificante ver que jóvenes de 19 o 20 años se emocionen tanto con esta lista de piezas y eso es porque son éxitos que nunca van a morir", finalizó el músico.











