Justin Bieber se encontró con el público tico entre juegos de luces y pirotecnia

Justin Bieber se encontró por primera vez con el público costarricense con un espectáculo cargado de audiovisuales y pirotécnia, en el arranque de su concierto en el Estadio Nacional, en La Sabana (San José).

El canadiense salió al escenario a las 7:30 p. m. de este lunes y como era de esperar la euforia de la fanaticada tica que lo sigue desbordó en emociones que incluso llegaron al llanto.

La presentación de Bieber la abrió un espectáculo audiovisual que incluyó pantallas, juegos de luces y fuegos artificiales que constantemente sorprendieron desde la parte trasera de la tarima.

Move Concerts comentó que debido a los juegos pirotécnicos con los que contó el show fue necesario la presencia del Cuerpo de Bomberos para resguardar la seguridad del recinto y de los asistentes.

Mark My words, Where Are You Now? y Get Used to It estuvieron entre los primeros éxitos que interpretó la joven estrella, que llegó al país con su gira Purpose World Tour –con la que ha recorrido gran parte del mundo–.

Durante su presentación, Bieber dio varias sorpresas a sus emocionados fanáticos. Al cantar Sorry, uno de sus mayores éxitos, apareció en escena con una camisa del Deportivo Saprissa, marcada con el número 6. Aunque para este momento del concierto ya no se permitía a los fotógrafos de prensa utilizar sus cámaras, muchos fanáticos compartieron sus imágenes del momento en redes sociales.

El concierto de Bieber lo abrió el dj costarricense Bartosz, quien durante media hora mezcló para un público que aguardó por horas el inicio del concierto.

A pesar de que los fuertes aguaceros de este lunes por la tarde en San José pusieron en jaque a la fanaticada en las afueras del Estadio Nacional, al parecer el sueño de tener una noche perfecta con su ídolo se hizo realidad para los asistentes.

Bieber canta frente a un público que no fue suficiente para abarrotar el espacio habilitado para el show.

