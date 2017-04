La emoción por Justin Bieber empieza a calentar La Sabana

Los aficionados de Justin Bieber empezaron a apelotarse en los alrededores del Estadio Nacional. El sol picante de la mañana no merma las ganas que tienen los Los "beliebers" de conocer a su astro, que cantará por primera vez en Costa Rica la noche de este lunes.

Los primeros en la fila hacen alarde de sus camisetas con el rostro estampado de la estrella canadiense mientras se protegen del calor con sombrillas, abrigos y gorras.

Los fans más pequeños llegaron acompañados por sus padres, quienes se instalaron debajo de la sombra de un árbol para vigilar a sus retoños.

Los más listos llegaron preparados para la espera con botellas de agua, sándwiches de mantequilla de maní, sillas desplegables y tarros de bloqueador.

Para Esteban Soto aguantar bajo el sol unas horas no es nada comparado a los siete años que tuvo que aguantar para ver a Bieber en vivo.

Para Soto, las canciones de Bieber más que entretenimiento eran una manera de escapar de la realidad.

"En el colegio sufrí de mucho bullying y me deprimía mucho. Pero la música de Justin Bieber me ayudó a superar esa etapa, me siento totalmente identificado con la letra de Pray. Entonces ver a Justin hoy para mí es como cumplir una promesa o agradecerle de alguna manera el impacto positivo que ha tenido en mi vida", comentó Soto, quien verá al canadiense desde la gramilla del estadio.

Junto a Soto hay cuatro jóvenes com una bandera de Honduras. Los catrachos llegaron el viernes al país con el único objetivo de cumplir el sueño de ver a Justin Bieber por primera vez.

"Justin Bieber tiene muchas canciones con las que me identifico. No sé, creo que me ayuda a dar lo mejor de mí y es por eso que tener la oportunidad de verlo hoy en vivo me hace muy feliz", explicó el hondureño.

Ventas al por mayor

Los vendedores ambulantes desplegaron su mercadería desde el amanecer. Gorras y camisetas con la tipografía gótica que caracteriza la gira Porpuse banderas de Canadá y listillos con la figura del espigado rubio. La mayoría anticipa que el grosor de la fila crezca después de las 2 p. m.

"Es normal que la mayoría de fans lleguen después del medio día, muchos están en la escuela, colegio o universidad. Las ventas van a mejorar para entonces", anticipó el venezolano Yorki Rafael.

Rafael vino a Costa Rica junto a los colombianos Camilo Mancera y Carlos Martínez. Los suramericanos han seguido a Bieber por Perú, Colombia, Ecuador y Panamá.

"Nosotros nos ganamos la vida vendiendo mercadería durante las grandes giras de artistas. Pero muy pocos generan tanta pasión entre sus fanáticos como Justin Bieber", concluyó Rafael.

Las puertas del estadio abrirían a las 4 p.m.











