¡Al fin veremos a Justin Bieber!

Concierto será esta noche en el Estadio Nacional

Miles de gargantas jóvenes (y otras no tanto) están listas para quedar sin voz la noche de este lunes gracias a Justin Bieber. El canadiense ofrecerá su primer concierto en Costa Rica hoy en el Estadio Nacional, en La Sabana, y eso significa que la locura Believer se desatará.

El espectáculo del canadiense es parte de la gira mundial Purpose World Tour, que el artista ha desarrollado en el marco de la presentación internacional del disco que lleva el mismo nombre y que publicó en el 2015. El recorrido ha llevado a Bieber a presentarse en escenarios de Estados Unidos, Canadá, Japón, Islandia, Francia, Noruega, Dinamarca, Italia, México, España y muchos otros.

Costa Rica forma parte de algunas paradas que hará en América Latina para después seguir con la gira por Europa, Asia, África, Oceanía y América del Norte.

Para los fanáticos costarricenses de esta estrella mundial, hay muchas cosas importantes que deben de tomar en cuenta para lograr una experiencia inolvidable en el concierto y a continuación les hacemos estas recomendaciones.

Las puertas del estadio abrirán para el acceso del público a las 4 p. m. El espectáculo dará comienzo a las 6:30 p. m. con la participación del Dj costarricense Bartosz Brenes . El set de música se extenderá aproximadamente por media hora. El artista nacional presentará mezclas propias así como de música muy conocida por la fanaticada de Justin.

En el estadio habrá servicio de venta de comidas y bebidas, así como servicios sanitarios disponibles para los asistentes, también se venderán productos oficiales de la gira internacional. La localidad My World está agotada desde hace varios meses; sin embargo, todavía quedan algunos boletos disponibles en Pit (¢161.000), Believe (¢92.000), Never Say Never (¢69.000), balcón (¢63.250), platea (¢57.500), Purpose (¢51.750), sombra (¢40.250), gradería sur (¢28.750) y preferencial (¢23.000). Los tiquetes se pueden adquirir en el sitio www.eticket.cr

Habrá algunas restricciones para el público que entre al recinto. La productora Move Concerts confirmó que se prohíbe el ingreso de armas, objetos punzocortantes, encendedores, vaporizadores, sombrillas con puntas pronunciadas, alimentos, bebidas, astas de banderas, cadenas de billeteras, cámaras profesionales o semiprofesionales y selfie sticks . La producción aclaró que tampoco recibirán ningún tipo de regalo para el artista.

Por seguridad de los fanáticos del artista, las autoridades públicas recomendaron prohibir cualquier tipo de campamento en las afueras del Estadio Nacional y alrededores del parque La Sabana.

De la producción

Viajar miles de kilómetros y ofrecer un espectáculo de alto nivel es una cosa relativamente sencilla para Bieber, mas no para su equipo de producción.

El montaje del showPurpose en Costa Rica es un tema titánico para un gran grupo de especialistas que viajan en la gira para que todo sea de primera calidad.

Bieber se presentó el viernes pasado en Panamá; después del espectáculo su grupo de trabajo se dedicó a desarmar el montaje para comenzar con el viaje hacia Costa Rica.

En nuestro país, la puesta en escena no dejará nada al azar. Move confirmó algunos de los datos más importantes de la estructura, entre ellos que la boca del escenario mide 24 metros, el fondo es de 15,50 metros y tiene una altura de 2,13 metros.

El espectáculo contará con dos pantallas laterales y una en el fondo del escenario. Además, habrá un total de 382 luces (móviles, convencionales, led y seis seguidores).

Bieber está acostumbrado a estar cerca de su público y en Costa Rica no hará la excepción gracias a las sobretarimas, pasarelas y rampas por las cuales se desplazará el artista muy de cerca a sus fanáticos. La producción además preparó todo para que el sonido sea el mejor en el estadio y para ello disponen de siete torres de audio (cuatro frente al escenario y tres de refuerzo).

Justin viaja por aparte con un grupo más pequeño de personas. Move confirmó que el compositor viaja en un jet privado en compañía de aproximadamente 20 personas de su staff y que llegará al país hasta hoy.











