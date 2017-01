Llegó la hora del punk rock

Festival ‘94 y otras dos actividades sucederán en los próximos 15 días

El primer mes del 2017 aún no finaliza y los fanáticos del punk rock ya han celebrado en varias ocasiones que algunas de sus bandas preferidas vendrán al país pronto y lo que es mejor: varios festivales se han organizado para recibir todo ese talento.

Estos conciertos abrirán una ventana para que quien no conozca el género tenga una pincelada amplia de las muchas caras que tiene el punk rock tanto en Costa Rica como en el extranjero.

Entre el 29 de enero y el 10 de febrero se celebrarán en San José tres festivales de punk rock que presentarán estas distintas facetas: el Festival '94 (29 de enero), Festival Under Costa Rica (4 de febrero) y el Festival Skate Punk (10 de febrero).

Más allá de verse como competencia, los organizadores de estos conciertos celebran la variedad de la oferta e invitan a que el público general se acerque a conocer más del género.

“Los beneficiados siempre vamos a ser los que somos público, porque hay de donde escoger”, comentó Víctor Neno Valverde, del Festival Skate Punk, quien confirma que la mayoría de los organizadores son también fanáticos del punk .

A los años 90. El Festival '94 nació entre un equipo veterano de la producción de conciertos de punk rock , Stand Up Productions. En el 2008 trajeron al país al grupo Bouncing Souls, uno de los favoritos de Óscar Corrales, organizador de la actividad.

“Después de Bouncing Souls trajimos otros grupos que nos gustaban: NOFX y Face to Face. Más que productores, somos fans y por eso traemos grupos que sabemos que los fans van a disfrutar”, comentó Corrales, en una entrevista por teléfono.

Corrales y compañía estuvieron retirados de la producción de actividades de música por un tiempo, dándole espacio a otra de sus pasiones: la lucha libre. Pero ahora regresaron mucho más ambiciosos.

“Queremos que Festival '94 sea una marca que traiga cinco, seis u ocho grupos internacionales. Que la gente sepa que ahí hay buenas bandas nacionales, mercadería, que todo crezca poco a poco”, explicó el organizador.

Para su primera edición, el Festival '94 traerá a los grupos estadounidenses Voodoo Glow Skulls, Guttermorth y Pinhole Down, así como a Kevin Seconds (vocalista del grupo 7 Seconds) y Russ Rankin (Good Riddamce).

Además, se sumaron al cartel seis bandas nacionales que complementarán la oferta de punk melódico y rápido, para un total de diez horas de concierto por el precio de ¢16.000.

El concierto será en Arena El Parque , en San José centro (100 este y 25 norte del BCR en el Barrio Chino). Los boletos se pueden comprar en la aplicación Yapp o bien en el sitio Yapp.cr.

“Todos sabemos lo difícil que es que los conciertos funcionen, especialmente si tienen artistas extranjeros. Si el Festival '94 es un éxito, es un éxito para las bandas nacionales, para otros productores, para la escena”, expresó Corrales.

“Pero en el Festival '94, va a llegar gente a vender entradas para Satanic Surfers (Festival Skate Punk) o para el concierto de The Flatliners; entre todos los productores nos apoyamos”, agregó.

Under. El Festival Under no solo debutará como una opción para los amantes del punk , sino que llevará la música rápida y llena de distorsiones a un nuevo espacio: el club Vavel, en paseo Colón (50 este de Pizza Hut).

“Queríamos reunir un cartel que fuera compresivo de las bandas del underground tico, incluso de las movidas de punk que están fuera de la GAM, que son muy valiosas y que vale la pena incluirlos dentro de la movida”, explicó Gabriel Gurdián, organizador.

Entre esas bandas nacionales, Gurdián destacó a Desorden Siniestro, de Palmares; La Rufa, de Liberia, y Puerko Xpin, de San Marcos de Tarrazú.

Gurdián pertenece al colectivo It's Only Punk Rock, que ha organizado varios conciertos en casas y bares desde el 2014; entre ellos, la presentación de los vascos The Longboards, en noviembre del 2014.

El colectivo está conformado por los miembros del grupo Malas Palabras –entre ellos, Gurdián– y otros colaboradores.

“En la creación del Festival Under hay algo de nostalgia por los conciertos de punk que se hacían antes en la Alianza China o en La Finca (Cartago), esos conciertos largos y con muchas bandas”, comentó Gurdián.

Así, el festival Under ofrecerá más de 12 horas de música a cargo de 16 bandas nacionales de distintos estilos de punk . Los boletos se comprarán en la puerta del lugar por ¢3.000.

Además, en la vitrina del espacio habrá una exposición de distintos artistas nacionales “porque una escena (artística) no son solo músicos, sino poetas, escritores y artistas de varias disciplinas”, comentó Gurdián.

El principal objetivo de este festival es abrir un espacio para los grupos de punk que están empezando o han tenido buena recepción del público, pero aún no son considerados consolidados”.

“Festivales como el Costa Rock (celebrado también el 4 de febrero) juntan grupos mucho más consolidados en la escena punk , lo de nosotros son los grupos underground o incluso grupos como Teatromocracia, que aunque existen desde 1993, mantienen su trabajo underground ”, expresó Gurdián.

Skate Punk. Hasta hace poco, la productora Stand Up ha liderado por varios años el mercado del punk , junto con Destiny Recordings.

Entre ambas empresas han organizado los conciertos de grupos de punk rock , como Rise Against, Pennywise y Lagwagon.

Eso ha encendido tanto el interés del público como el de otros promotores. Tal es el caso de Sergio Martínez, un empresario colombiano que ha hecho 14 ediciones del festival Skate Punk en su tierra natal y en diciembre celebró la primera en suelo nacional.

Ese concierto fue encabezado por el grupo Descendents y fue realizado en Amón Solar, San José (400 norte del Auto Mercado), el mismo espacio que ahora recibirá al grupo sueco Satanic Surfes y a los holandeses Antillectuall.

Víctor Neno Valverde es uno de los que coordina en Costa Rica esta actividad junto a Martínez (quien reside en Colombia) y, anteriormente, había colaborado con Stand Up y Destiny.

Valverde, quien además de organizador es fanático y músico en los grupos Adaptados y No Resolution, considera que, aunque hay conciertos muy seguidos “si uno se ordena, puede disfrutar de todos los shows y creo que todos valen la pena”.

Skate Punk incluirá a los grupos nacionales Solocarne, Cero Absoluto y Carrusel, “un lujo para los amantes del punk música rápida, melódico, como para patinar”, comentó Valverde. La entrada a esta actividad costará ¢22.000.

Quizá esta cantidad de festivales en tan poco tiempo sugiera que hay sobreoferta, pero Valverde opina que estos conciertos son asequibles.

“No son precios tan volados como los conciertos de metal : ¢70.000 o ¢90.000. Es posible ir a todos y no perderse música tan buena como la de Stanic Surfersw o Guttermouth”, dijo Valverde.

"Para los que escuchamos punk rock será un gran año", finalizó.











