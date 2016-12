Elton John y otros famosos despiden al artista pop George Michael

Reacciones en redes sociales

En el día de Navidad, colegas y fans del cantante británico George Michael toman las redes sociales para expresar su cariño por el artista.

Michael falleció a los 53 años de edad. La noticia fue comunicada por su publicista y fue difundida inicialmente por la BBC. Según este medio, la policía "no encontró condiciones sospechosas" en su casa, donde murió.

LEA LA NOTICIA:Cantante George Michael fallece a los 53 años, informan medios británicos

Su colega británico, Elton John, escribió en Instagram: "Estoy en un shock profundo. Perdí a un amigo querido, el alma más amable y generosa, y un artista brillante. Mi corazón está con su familia y con todos sus fans".

Los músicos grabaron juntos, en vivo, la canción Don't Let the Sun Go Down on Me y fue incluida en discos recopilatorios de ambos.

La cuenta oficial de Twitter de la banda Duran Duran compartió una fotografía de los músicos con Michael, durante los años 80: "2016, la pérdida de otra alma talentosa. Todo nuestro amor y condolocencias a la familia de George Michael".

La comediante estadounidense Ellen Degeneres también compartió sus sentimientos en Twitter: "Me acabo de enterar de la muerte de mi amigo George Michael. Él era un talento brillante. Estoy muy triste".

El actor George Takei dedicó una sentida despedida, con varias menciones a sus canciones, en Twitter: "Descansa con las estrellas tintilantes, George Michael. Encontraste tu Freedom (libertad), tu Faith (fe). Fue tu Last Christmas (última Navidad) y vamos a extrañarte".

Madonna también se unió a la despedida del artista británico con un mensaje a través de sus redes sociales. "Otro gran artista nos deja", publicó la cantante junto a un video.

Si quiere unirse a la nostalgia de la música de George Michael, puede escuchar aquí un playlist de Spotify escogido por su cuenta oficial:











