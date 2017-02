El conflicto de Adele tras ganar el Grammy al álbum del año

San José, (Redacción)

"Los Grammys honraron el álbum equivocado, y Adele lo sabía", tituló un artículo del sitio Advocate. En el escrito se mencionan las palabras de la autora Toni Morrison, las cuales Jennifer López evocó hablando de la "importancia y el coraje en tiempo de que el arte está amenazado".

"Este es precisamente el momento en que los artistas van a trabajar", recitó. "No hay tiempo para la desesperación, no hay lugar para la autocompasión, no hay necesidad de silencio, no hay lugar para el miedo", citó López.

Para el autor del artículo de Advocate, las palabras de aquella reflexión de Morrison no van bien con la artista que se llevó el Grammy como mejor álbum del año.

En esta oportunidad, Adele ganó ese galardón por su álbum 25, lanzado en noviembre del 2015 y sin restarle méritos, el escritor tanto como la misma Adele consideraron que Limonade de Beyoncé merecía el mérito.

"Tras su lanzamiento, el álbum (Limonade) fue una revelación que combinó música, poesía e historia con temas de feminismo e injusticia racial. Dio voz a movimientos como Black Lives Matter. Era hermoso, doloroso y atrevido. Hoy en día, cuando los miembros de comunidades vulnerables -mujeres, inmigrantes, personas de color y gente queer- temen por su seguridad y derechos bajo la administración de Donald Trump, el álbum parece francamente clarividente", cita el artículo.

Sinsabor. Sin embargo, Adele –quien recibió cinco premios a los que estaba nominada: álbum del año (25), grabación del año (Hello), canción del año (Hello), mejor álbum pop vocal (25) y mejor actuación pop individual (Hello) en la edición número 59 de los Grammy– decidió "honrar" a Beyoncé en su discurso.

"No puedo aceptar este premio. Me siento muy honrada y estoy muy agradecida, pero Beyoncé es la artista de mi vida. Eres nuestra luz. Tu trabajo Lemonade es monumental, tan monumental, tan bien pensado, tan bonito", expresó Adele con su voz entrecortada.

Incluso, mientras alababa a Beyoncé y a Limonade, hubo un momento en el que separó una de las piezas del premio dejándolo partido en dos. Mucho se ha dicho de que esa fue una manera de compartir el premio con Queen B.

Aunque Adele continuó hablando con la prensa sobre su sinsabor por recibir el galardón y expresando que una "parte de su ser había muerto", pues Limonade era realmente el álbum que merecía ganar, no rechazó el Grammy.

De haber sido así, y según explica la BBC, sería la segunda vez en la historia que esto pasa.

"La primera fue en 1990, cuando Sinead O'Connor rechazó el premio al mejor álbum alternativo por I Do Not Want What I Have Not Got al decir que la ceremonia estaba demasiado 'comercializada".

Adele se llevó cinco Grammy (contando el que partió a la mitad); aunque sus brazos iban llenos, la británica de 28 años se marchó disconforme por haber "fallado" al inicio del tributo a George Michael y por llevar entre sus premios uno que consideraba no merecer.











