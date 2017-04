424 contará las historias detrás de su música en el Teatro Espressivo

Boletos costarán ¢8.000 y ¢10.000

Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.

Después de presentar su álbum Siempre mar en el Melico Salazar, el grupo nacional 424 celebrareá su octavo aniversario con un concierto en el Teatro Espressivo en Pinares de Curridabat.

LEA: A teatro lleno, 424 presentó 'Siempre mar' en el Melico Salazar

Este 27 de abril el cuarteto volverá a pisar el escenario de un teatro y repasará temas de este nuevo álbum –como el sencillo No Tenernos– y el álbum anterior, Oro (2012).

Sin embargo, no será un concierto como cualquier otro. El grupo ha titulado su presentación Historias del mar anticipando que, en este show, compartirán las experiencias y anécdotas que formaron las once canciones del álbum.

“Vamos a contarles sobre el intenso proceso que fue hacer Siempre mar y vamos a revivirlo”, dijo Felipe Pérez, cantante, escritor y coproductor de las once canciones del álbum.

VEA: 424 anuncia el lanzamiento de su nuevo disco 'Siempre Mar'

“Quisiera contarles qué queríamos decir en las canciones y habrá mucho espacio para interactuar con el público, así que quién sabe qué tipo de conversaciones saldrán”, agregó el guitarrista.

La presentación será el jueves 27 a las 8 p. m. Los boletos costarán ¢10.000 en localidad VIP y ¢8.000 en general y se pueden adquirir en la boletería del teatro o bien, en el sitio boleteria.espressivo.cr.

“Será un concierto más pausado, con el público más cerca por la forma que tiene el Teatro Espressivo”, comentó Pérez sobre el espacio. “Es un show diferente al que están acostumbrados”,

Música en Tiempo Espressivo

Este concierto de 424 es parte de una serie de presentaciones musicales que tendrá el Teatro Espressivo durante el año, titulada Música en Tiempo Espressivo.

La agenda se mantendrá nutrida con uno o dos conciertos por mes. Se presentarán Swing en 4 (4 de mayo), Tango con Óscar López (18 de mayo), el grupo Percance (15 de junio), Las Tortugas (22 de junio), el conjunto de jazz de Max Esquivel (6 de julio y 21 de setiembre) y Son de Tikizia (27 de julio).

Más adelante estará la Big Band de Costa Rica (14 de agosto), Gaviota (31 de agosto), Amarillo, Cyan y Magenta (12 de octubre), Son Sax (19 de octubre) y Café Chorale (9 de noviembre).

Los nacionales de Will of the Mountain (junto a Pegregrino Gris), Gaviota y el tenor Joaquín Yglesias fueron parte del espacio en meses anteriores.











Comparta este artículo Entretenimiento 424 contará las historias detrás de su música en el Teatro Espressivo Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico. De: Para: Se ha enviado correctamente: Noticia La Nación: 424 contará las historias detrás de su música en el Teatro Espressivo Lo sentimos: Ha ocurrido un fallo generalizado del sistema y su mensaje no se ha podido enviar. Pruebe un poco más tarde.