Nueve chicas, nueve voces: así suena el nuevo pop de Costa Rica

Frescas, inspiradoras, jóvenes y comprometidas. Así son las nueve voces que Viva reunió para mostrar que, cuando se trata de pop femenino, el talento nacional vive un auge inusitado y variado.

Cada una de ellas escribe, a su modo, un nuevo capítulo para la música nacional, uno en el que pop dejó de significar “producto prefabricado” y empezó a ser sinónimo de originalidad y esfuerzo. El público lo aprecia.

Toda lista, se sabe de antemano, no es definitiva ni debe ser tomada como ley. Pero con ellas no hay cómo perderse: son voces que, cuando se trata de música, no descansan hasta alcanzar la calidad anhelada.

De 17 o de 30 años, cada una de las mujeres que ve en estas fotografías escribe, compone e interpreta su música. Ya sabemos, por las trayectorias de Debi Nova y Mishcatt, que lo bueno cuesta, pero que el esfuerzo paga bien. Para las nueve artistas emergentes que presentamos aquí, el camino ya comienza. Ellas son Bengalas, Valeria Sibaja, Angie Valverde, Cori Elle, Fátima Pinto, Made, Mia Paz, Mar Villarreal y Avi.

No solo cantan: ellas quieren motivar a otras a mujeres para que persigan sus propios sueños, así como decirles a nuevas artistas que es posible grabar una canción y tocar las fibras de otros. No importa si es por medio de una canción de reggae, una balada “plancha”, synth pop o EDM.

La mayoría de ellas aprovecha su plataforma y sus espacios para crear consciencia en temas tan variados como el feminismo, el ambientalismo o las crisis de refugiados que revuelven todos los continentes. Le recomendamos que las busque en redes sociales, que las siga en Spotify y YouTube, que se aprenda sus canciones.

Escúchelas, es posible que ellas sean quienes oncentren la conversación sobre música costarricense en los próximos años.

Bengalas

Suzi Love, mente detrás de Bengalas, solo ha ganado dos rifas en su vida. La primera, en el 2011, le dio un cupo en un curso de producción musical usando Ableton Live. La segunda fue en abril del 2015, cuando ganó la oportunidad de que una canción suya fuera masterizada en Francia. En ese momento, ella no tenía una canción terminada, pero con el apoyo de Ernesto Bolaños (de Do Not) grabó y mezcló Atormentada, sencillo inaugural de su proyecto. Esa fue la primera de varias canciones que con un español sencillo –que toma prestado del español tico y de su país de origen, Colombia–, desmenuza las relaciones sentimentales. “Creo firmemente que lo personal es político y que a menudo menospreciamos estas expresiones porque no las sentimos ‘suficientes’. También creo que es importante divertirse y bailar”, escribió la compositora de 29 años en un correo electrónico. Su primer álbum saldrá en noviembre.

Valeria Sibaja

Cuando tenía 16 años, Valeria Sibaja Hidalgo entró a miles de hogares costarricenses gracias al programa Nace una estrella de Teletica. Hoy, con 24 años, aparece en miles de pantallas del país por medio de Instagram y YouTube. Los tiempos han cambiado, pero no disminuyeron la pasión por la música que siente Sibaja, oriunda de Curridabat. En el 2016, siendo locutora de radio y considerada influencer, retomó su carrera musical con el sencillo Hold Me Now y la respuesta del público la ha impulsado a seguir. “Trabajo con el productor y DJ A-Class canciones en inglés y español. También estoy preparando una colaboración con un productor de Corea; me encantaría posicionarme en ese mercado cantando en inglés”, comentó. Quizá Valeria no ganó en el programa de Teletica hace ocho años, pero la historia ha demostrado que, cuando se trata de estos concursos, el mejor premio les llega a quienes deciden no rendirse.

Angie Valverde

Después de varios años de cantar música romántica en bares y restaurantes –esas canciones de desamor que ahora apodamos música “plancha”–, Angie Valverde quiso hacer su propio álbum para responder a todas esas letras, para cambiar el tono y decir “hasta aquí llega la sufridera”. Así, en mayo presentó su disco de cuatro temas, Sin polvo de hadas. “El título muestra el mensaje principal del álbum, y trata sobre la mujer que no cree en el cuento del príncipe azul, sino que ella sabe que ella misma puede crear su felicidad”, explicó la compositora, de 29 años, en una entrevista en abril. El álbum fue precedido por el sencillo Soy lo que quiero y una campaña del mismo nombre, lanzada este año el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Ambos pretendían un mensaje de empoderamiento para las mujeres de todas las procedencias, un mensaje que Angie Valverde pretende fortalecer en futuras producciones.

Cori Elle

Trabajo, trabajo y más trabajo. Así es la relación de Cori Elle (Maribeth Coronado Salazar) con la música. Con 25 años ha pasado por restaurantes, salones y bares del país, buscando los recursos para potenciar su carrera como solista. Este año presentó su álbum El tiempo va, que muestra fielmente su lado movido (con temas funk como I Don’t Want) y el poder que tiene su voz cuando se enfrenta a una balada (como Un mundo mejor). “Cada una de las canciones cuenta una historia que invita a la gente a hacer consciencia sobre algún tema. We Need a Change, la escribí cuando asesinaron a Jairo Mora, por ejemplo. Alguna gente cree que hacer una canción sobre este tema no es aportar, pero creo recordar en cada uno de mis shows que debemos hacer el bien y cuidar el ambiente sí es proponer un cambio”, dijo en una entrevista. Donde la vean y escuchen, el público debe estar avisado: Cori Elle está lista para dejarles huella.

Fátima Pinto

Diseñadora de modas, modelo internacional y música. Con 17 años, Fátima Pinto Jirón ha escrito su destino hacia cosas grandes y en la música lo ha logrado con los temas Feel Something y Belong Together, que acumulan millones de reproducciones en plataformas digitales. ¿El secreto? Pinto compone desde que tiene memoria. A la fecha tiene unas 30 canciones listas para conformar un álbum. Su inclinación por el diseño de modas y el modelaje han hecho que Fátima se enfoque en mostrar una imagen fresca en sus videoclips (que también cuentas sus reproducciones por millones) y en sus conciertos. Su edad no ha sido limitación, sino más bien el aderezo que termina de sorprender a sus oyentes. A la fecha, Fátima Pinto no ha presentado su espectáculo en grande, pero sí ha dado de qué hablar como telonera en los conciertos de Soy Luna, Ariana Grande y Ricky Martin y Maluma.

Made

Me desenamoraré es el tema que puso a Made (Madelyne Hidalgo Ugalde) como la artista nacional más sonada en las radios del país y Ya no, es el nombre que le da el sexto lugar en ese mismo listado (publicado el 20 de agosto). Para terminar de ganarse al público tico y dar el golpe final, la cantante de 20 años se encargó de dirigir el video de Me desenamoré, en el que aparecem sus invitados, el grupo Marconi. Con estas dos canciones, Made se ha ganado un espacio como telonera en los conciertos de Ricardo Montaner (el pasado 19 de agosto) y el de Franco de Vita (16 de setiembre). Junto con el apoyo de Alterna Records, Made concentra sus esfuerzos en promocionarse por Centroamérica –ya está arando terreno en las radios de El Salvador– y en México, un polo importante de la industria. Con un álbum de música original asomándose al horizonte, Made se permite soñar con el futuro; en este momento, el cielo es el límite.

Mía Paz

Vivió 15 años en Estados Unidos y fue en Washington, junto al grupo Constant Alarm, en donde Mía Paz conoció por primera vez la emoción de estar en un escenario. Regresó a Costa Rica en el 2016 y de inmediato se puso a pulir su proyecto como solista de la mano del sello Vibras Music. Con ellos ha lanzado sencillos como Shelter, que trata de hacer consciencia sobre las personas refugiadas. “Me gusta el arte que entretiene, pero que también inspire. Mi sencillo Fucking Magic, por ejemplo, es un himno a todas las mujeres fuertes que he conocido, un himno al feminismo”, expresó la compositora de 31 años. Octubre será el mes de Mía Paz: el 6 lanzará un nuevo sencillo y compartirá un nuevo videoclip y su primer álbum completo. Mía ha estado lejos de los escenarios después de una operación en su mandíbula, pero espera presentar su espectáculo como solista el próximo año.

Mar Villarreal

Cuatro años le tomó a Mar Villarreal tener su propio álbum, pero Made in Costa Rica valió la espera. Con su potente voz, ella trajo una bocanada de aire fresco al reggae. “Actualmente en esta industria es muy fácil hacer música. Digitalmente todo esta ahí. Sin embargo en mi disco todos los instrumentos son reales; tuve la oportunidad de viajar y estar en la grabación de cada uno de los instrumentos en Bogotá, Colombia. Quise vivir cada uno de los procesos de creación de este álbum y lo hice y es algo por lo que agradezco a mis productores: Southwood Records”, dijo la compositora de 22 años. Durante marzo, viajó por Jamaica para presentar su música y en agosto, lo hizo por Europa. El siguiente paso es terminar de encantar al público local, siempre llevando en alto la bandera de los creadores ticos: “Estamos ante una generación realmente talentosa, innovadora, que propone y que no tiene miedo”, dijo.

Avi

En setiembre, Avi (Ana Virginia Chaves) cumplirá un año de dedicarse a la música, pero su gusto por componer viene de mucho más atrás: “Creo que siempre supe que esto era lo que quería”, comentó la artista de 20 años. Las canciones de su disco corto, Nothing Is Ever The Same, por ejemplo, fueron compuestas cuando tenía 16 años e imaginaba “cómo era sentirse enamorada o cómo debería ser ese momento”. El álbum fue producido por Vibras The Music Company y su sencillo, One Night (feat. Échele Miel), figura entre las 20 canciones ticas más sonadas en el país. Avi ha ganado experiencia presentaando en bares y restaurantes su material como solista y canciones “prestadas”. El 22 de setiembre hará su primer gran espectáculo con una banda. “He trabajado mucho para mostrar este show, porque no quiero que sea un chivo normal; hago música, pero trabajo en entretenimiento y quiero darles lo mejor”.

Siga y disfrute de esta lista de reproducción con la música de esta nueva generación.