Britney Spears promociona su nuevo disco en el 'Carpool Karaoke' de James Corden

Su nuevo disco se publicó este viernes, el domingo actuará en directo en los MTV Video Music Awards y la noche del jueves se estrenó en el Carpool Karaoke de James Corden. Esta es la semana de Britney Spears.

Aunque la grabación se realizó a principios de mes, fue el jueves que la aparición de Spears en el segmento de The Late Late Show, en el que Corden conduce y canta junto a una celebridad, vio la luz pública.

Por el Carpool Karaoke han pasado decenas de artistas como Justin Bieber, Selena Gómez, Jennifer López, Red Hot Chili Peppers y más recientemente Michelle Obama.

En esta oportunidad, la princesa del pop inició su repertorio con Oops!...I Did It Again, sencillo del 2000 y de su segundo disco, que lleva el mismo nombre. Pero también aprovechó para hablar de Glory, su más reciente producción.

Película. Al mismo tiempo, esta semana la televisora estadounidense Lifetime informó que la vida del ícono del pop, que pasó de una adolescencia de fama fulgurante al desencanto de la temprana adultez, será contada en un filme.

Britney durará dos horas, será transmitida el año próximo y será protagonizada por la australiana Natasha Bassett, informó Lifetime.