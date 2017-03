La fusión caribeña de Mitú armará una nueva fiesta en San José

Concierto el 8 de marzo

Para iniciar el mes con fuerza, Stereo Luv Productions fichó al grupo colombiano Mitú para dar un concierto el miércoles 8 de marzo en San José.

El dúo había dado un concierto en el Parque Morazán en el Festival Transitarte 2016 que duró unos 30 minutos, pero en esta ocasión, la fiesta se extenderá más allá.

La fusión de música electrónica con ritmos caribeños y percusión en vivo, caracteriza a Mitú, que está formado por el productor de electrónica Julián Salazar (integrante de Bomba Estéreo) y el percusionista Franklin Tejedor, conocido como Lamparita.

Juntos han compuesto los álbumes Potro (2012) y Balnea r (2014). En estos, interpretan ritmos colombianos como la champeta con instrumentos electrónicos y “colombianizan” géneros electrónicos como techno y house .

El concierto será en Amón Solar (400 norte del Auto mercado en San José) a partir de las 9 p. m. Las entradas costarán ¢10.000 y se pueden adquirir en preventa en www. publitickets.com.

Quienes asistan al concierto, tendrán la oportunidad de ganarse un boleto al festival de música Estéreo Picnic, a realizarse en Bogotá del 23 al 25 de marzo. Allí se presentan actos como The Weeknd, Justice, Two Door Cinema Club, The Strokes y el DJ Martin Garrix.











