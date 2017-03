Chuck Berry: un adiós al padre del rock ‘n’ roll

Fue encontrado sin vida este sábado en su casa, ubicada en Missouri

"Si intentaras darle al rock ‘n’ roll otro nombre, podrías llamarlo Chuck Berry", dijo alguna vez John Lennon.

Una de las más grandes leyendas del rock ‘n’ roll estadounidense, considerado uno de los fundadores del género, falleció este sábado.

Chuck Berry, uno de los artistas que ayudaron a definir la cultura popular de las décadas de 1950 y 1960, fue encontrado sin vida en su casa en el estado de Missouri, cerca de la ciudad de Saint Louis.

El cantante, compositor y guitarrista, creador de éxitos impecables como Maybellene,Roll Over Beethoven , Memphis,Mi Ding-a-Ling y Sweet Little Sixteen acumulaba más de 60 años en el mundo del espectáculo y se convirtió en 1986 en uno de los primeros miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll.

Ingresó también en el Blues Hall en el 85 y ese año también recibió un premio Grammy por su trayectoria (Lifetime Achievement Award).

Su éxito Johnny B. Goode sigue siendo hoy una de las canciones más recordadas de la música popular e incluso fue seleccionada para ser una de las canciones representativas del rock , enviadas en 1977 en la sonda espacial Voyager a posibles extraterrestres.

Trayectoria

Berry marcó el futuro de la música. “Él era uno de ese grupo exclusivo que tomó el ritmo y el blues de sus raíces negras y ‘cruzó’ para hacerlo parte del estilo de vida de la mayoría de los adolescentes”, escribió la BBC en su obituario . “Influyó en generaciones de estrellas de rock sucesivas, especialmente a los Beatles, los Rolling Stones y los Beach Boys”.

Se le responsabiliza además por abrirle camino a otras leyendas que vendrían después, como Jimi Hendrix, David Bowie, Eric Clapton, AC/DC, Sex Pistols y Jerry Lee Lewis, entre muchos otros.

En el año 1978, cantó para el presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter, en la Casa Blanca, y se posicionó de número 6 en la lista de Rolling Stone de los "100 guitarristas más grandes de todos los tiempos".

Según la revista Billboard fue Muddy Waters, el ídolo de Berry y una de sus grandes influencias musicales el que le dio un consejo que marcaría su carrera: contactar a Leonard Chess.

El sello de blues Chess Records, con sede en Chicago, tuvo una gran lista de artistas entre sus filas, entre ellos Howlin 'Wolf, Bo Diddley, Jimmy Reed y John Lee Hooker.

Los hermanos Chess, dueños de la disquera, firmaron con Berry en 1955 y produjeron su primer sencillo: Maybellene.

La pieza vendió más de un millón de copias y alcanzó el primer lugar en las listas de Billboard R&B. Además, se posicionó en el quinto lugar en las listas pop, lo que permitió que el artista consiguiera seguidores más allá de la audiencia del R&B.

"Mi música es algo sencillo", dijo Berry en una entrevista publicada en Billboard. "Cualquiera puede sentarse, mirar un conjunto de símbolos y producir sonidos que representa la música. Yo toco las canciones que quieren oír. Eso les hace sentir que están recibiendo lo que vinieron a buscar".

Primeros pasos

Charles Edward Anderson Berry nació en una familia de clase media en Saint Louis, Missouri, el 18 de octubre de 1926.

Berry fue el cuarto de seis niños. Su padre, Henry, era un contratista y su madre, Martha, una directora de escuela.

Siendo apenas un adolescente comenzó a tocar conciertos en su escuela secundaria, pero su educación se vio restringida después de ser condenado por robo a mano armada. Pasó tres años en un reformatorio para jóvenes delincuentes.

Una vez liberado, se ganó la vida como peluquero. Se asoció con el pianista Johnnie Johnson y se unió a su grupo Sir John's Trio, que más tarde se conoció como el Chuck Berry Combo.

Tocaba con este trío en las tardes, con sus amigos Ebby Harding en la batería y Johnson en el piano, quien lo acompañó a lo largo de su exitosa carrera musical.

Berry se casó con Themetta Suggs en 1948 y tuvo cuatro hijos con ella.

Su estilo musical fue influenciado por reconocidos artistas del blues y del jazz como Muddy Waters, T-Bone y Nat King Cole.

Con primer éxito musical, Maybellene , su carrera se catapultó y lanzó una serie de éxitos dirigidos, en su mayoría, a un público adolescente.

Participó en varias películas del rock, como Rock, Rock, Rock y Mr. Rock and Roll , ambas de 1957, Go Johnny Go (1959) y Jazz on a Summer's Day (1960).

Problemas con la ley

Durante su carrera, tuvo varios altercados legales, tal como los enumera la BBC. En 1962, fue acusado por transportar una menor a través de fronteras estatales con fines inmorales. La menor era una prostituta de 14 años de Texas.

Cuando Berry la despidió, ella lo acusó con la policía. El juicio fue declarado nulo.

Exigió dinero en efectivo por adelantado en muchos de sus conciertos y en 1979 fue a la cárcel durante 100 días por evasión de impuestos.

En 1990 fue demandado por un grupo de mujeres después descubrir que había sido instalada una cámara oculta en los baños de su restaurante restaurante en Missouri. Además, se le suspendió una condena de cárcel por posesión de marihuana.

Legado imborrable

A pesar de su avanzada edad, Berry continuó tocando en conciertos nocturnos y realizó un tour por Europa en el 2008 a sus 82 años.

"Si bien no se puede decir que ningún individuo haya inventado el rock ‘n’ roll , Chuck Berry es el que más se aproxima a a ser el que puso todas las piezas esenciales juntas", se lee en la inducción del artista al Salón de la Fama del Rock and Roll, en 1986.

"Me sorprende cuando oigo a la gente decir, 'quiero salir y descubrir quién soy'”, dijo Berry. “Siempre supe quién era yo, iba a ser famoso aunque me matara”.

En 2012, Berry le dijo a Rolling Stone : "Mis días de canto han pasado. Mi voz se ha ido. Tengo la garganta gastada y mis pulmones se agotan rápido”.

Keith Richards, miembro fundador de los Rolling Stones y seguidor del artista, escribió en su autobiografía de 2011, Life : "Lo bonito de Chuck Berry es que tuvo un swing sin esfuerzo. Nada de esto sudando y rechinando y haciendo muecas ... solo swing puro y sin esfuerzo, como un león ".

Mick Jagger, líder de los Rolling Stones fue uno de los artistas en reaccionar tras el fallecimiento del artista.

"Estoy tan triste de oír sobre la muerte de Chuick Berry”, escribió en sus redes. “Quiero agradecerle toda la música inspiradora que nos dio. Encendió nuestros años adolescentes y dio vida a nuestros sueños de ser músicos e intérpretes. Sus letras brillaban sobre todas las demás y lanzaban una extraña luz sobre el sueño americano. Chuck, fuiste maravilloso y tu música quedará inscrita dentro de nosotros por siempre".

Bruce Springsteen, escribió: “Chuck Berry, en el rock , fue el mejor mejor intérprete, guitarrista y el mejor escritor de rock 'n' roll puro que ha vivido”.











