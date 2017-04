Yuri cierra una etapa en Costa Rica

Intérprete tiene casi cuatro décadas de carrera

La cantante mexicana Yuri cerrará de forma oficial su gira internacional Invencible este viernes por la noche en Costa Rica.

La artista, con casi cuatro décadas de carrera musical se presentará en la Expo San Carlos 2017, a partir de las 8 p. m., con un concierto cargado de sorpresas, éxitos y, como ella acostumbra, muy buen humor.

La mañana de este jueves, la intérprete de piezas memorables como La maldita primavera o Detrás de mi ventana , tuvo un encuentro con medios de comunicación, en donde reveló parte de lo que será su espectáculo y, además, adelantó información de su disco Primera fila que sale a la venta en junio bajo el sello de la disquera Sony.

“Esta es como la segunda parte de la gira Invencible . Ha sido uno de los shows más costosos de mi vida hasta ahora, y de los más complicados, porque eran más de 10 cambios de vestuarios, escenografías corpóreas y videos que se grabaron en muchos lugares. El espectáculo tiene algo muy importante porque está cargado de coreografías y de una producción muy especial”, comentó la cantante.

ARCHIVO: Una Yuri muy enérgica se presenta en el estadio Ricardo Saprissa

Yuri agregó que la selección de los temas que interpretará en nuestro país en esta ocasión se realizó por un estudio de lo que el público tico ha apoyado durante toda su carrera. “Tiene que ver mucho la cercanía que hay entre Costa Rica y México. Por las cosas que he venido a hacer últimamente en este país, conozco qué es lo que el público quiere escuchar, hay canciones infaltables como El apagón , Hombres al borde de un ataque , La maldita primavera , ¿Qué te pasa? o Amiga mía . Obviamente, dentro de eso estarán –gracias a la tecnología– los duetos que he hecho con Reik y con Yandel”, afirmó.

La intérprete confirmó que quienes vayan a verla este viernes descubrirán una imagen diferente a la que mostró en el 2015. Este concierto es producido directamente por Yuri con el apoyo de un equipo de trabajo, así que ella misma se ha encargado de que nada sea igual al espectáculo pasado.

La artista nacional invitada para calentar el ambiente previo a Yuri es la joven Vanessa González.

Después de este último show , Yuri regresa a México para comenzar en mayo su nuevo tour internacional con una presentación en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. El título de esta nueva gira es Tan cerquita , que usará para promocionar su álbum.

Nuevo material. En el álbum Primera fila , Yuri regresa a sus raíces musicales e interpretará los éxitos que la llevaron a la cima de la escena latinoamericana, pero también presentará cuatro canciones inéditas y duetos con colegas.

“Todo se dio porque regresé a una de las compañías que tiene el catálogo más grande de mi carrera, que es Sony Music. Ellos me dijeron que querían mi Primera fila y se grabó en octubre del año pasado. Ha sido un poco complicado porque para meter todos mis éxitos en un disco, tendríamos que hacer dos, la verdad”, agregó.

El disco estará dividido en tres partes. El primer acto es un encuentro muy personal de Yuri con amigos artistas muy cercanos a ella. “Son 50 personas en un lugar muy pequeño y ahí les canto algunas canciones y tengo duetos con artistas de mi época”, contó.

ADEMÁS: La mexicana Yuri cantará en la Expo San Carlos 2017

El segundo acto está dedicado a un “público maduro”, como ella lo calificó, y el tercero está enfocado a personas más jóvenes que ha conquistado gracias a los dúos que ha hecho con Reik, Yandel y Jesse & Joy.

“Tener estos duetos se quedará para la posteridad. Es un disco muy hermoso, un DVD de mucha atención. Por lo general, los primeras filas son continuos; en mi caso hubo cambios de vestuarios, de escenarios y de público; se salió de lo normal que son estos tipos de grabaciones porque a mí me gusta saltarme las reglas para bien”.

Fe intacta. Hace muchos años que Yuri decidió dedicar su vida a Dios y no ha ocultado nunca su conversión al cristianismo. Es algo que vive a diario y que fomenta una relación muy íntima tanto con su carrera artística como con sus creencias y fe.

“Yo era una artista muy triste, aunque nunca me vieron así. Era una artista con adicciones aunque nunca me vieron adicta. Los artistas tenemos conflictos con nuestra soledad, con las adicciones o con la familia; eso no quiere decir que no se puede y yo soy un ejemplo de ello, porque eso lo ha hecho Dios en mí. Sigo siendo una cristiana, soy esposa de un pastor y aunque los cristianos religiosos me manden a la paila, no me importa, yo sé a quién sirvo y para dónde voy. A quien tengo que darle cuenta de mis actos es a Dios, no a la gente”, afirmó Yuri.

ENTRADAS: Los boletos para el espectáculo de Yuri se compran en el sitio www.eticket.cr , los precios son ¢33.000 (Zona Expo 1, 2, 3, 4), ¢25.300 (arena 1 y 2) y ¢19.250 (gradería norte y sur). La entrada a la Expo tiene un valor de ¢1.000.











