Entretenimiento Will of the Mountain se despedirá de su álbum en el Teatro Espressivo

En abril del 2016, el productor nacional Juan Pablo Calvo alcanzó una de sus más ambiciosas ideas. Después de meses de trabajo reunió en un solo concierto a doce músicos invitados para interpretar la música de su grupo Will of the Mountain.

Esta no es una banda común, porque, de hecho, no es una banda. Es solo el nombre con el que él decidió grabar algunas canciones junto a otros músicos. Will of the Mountain es solo una persona, una que siempre se fía del talento que le rodea.

Aquel concierto en abril fue exitoso y ahora Calvo interpretará sus composiciones acompañado de este ensamble por una última vez.

“Ninguno de ellos es parte oficial del grupo sino que me ayudan con este proyecto. Coordinar esto es muy complejo... ¡la fecha la escogí en octubre! Me encantaría seguir tocando el disco, pero es bien complicado”, explicó en una entrevista telefónica.

La presentación será este jueves 9 de febrero, a las 8 p. m. en el Teatro Espressivo, ubicado en el centro comercial Momentum Pinares, en Curridabat. Los boletos para asistir cuestan ¢8.000 y se pueden adquirir en la boletería del teatro o bien, el el portal http://boleteria.espressivo.cr .

El concierto de este ensamble se extenderá por una hora, en la que se interpretarán los ocho temas de rock y metal que componen el álbum Cloud Walking.

Asimismo, se presentará el grupo Peregrino Gris. La elección no es coincidencia: Calvo prepara el segundo álbum de Will of the Mountain con Rodrigo y Eduardo Oviedo, dos de las cuatro partes del grupo.

Calvo también es fundador del grupo nacional Time’s Forgotten de rock y metal progresivo y es dueño del estudio Bushido Audio Productions, en el que grabó el álbum de Will of the Mountain.

Invitados. La lista de invitados al concierto de Will of the Mountain es un paseo por la variedad musical que ofrece el país en este momento.

“A todos estos cantantes lo admiro por como componen y afortunadamente, a la hora de grabar, todo el mundo trabajó súper bien, a pesar de que cantan distintos géneros en sus proyectos”, expresó Calvo.

Estarán el cantante Felipe Pérez, quien trabaja como solista, el proyecto Achará y el grupo 424; la cantante Mariana Echeverría, quien fundara Passiflora y ahora es parte del dúo Delirio; Daniel Bissinger, del trío de folk Foffo Goddy y Adriana Muñoz del grupo de metal Adrenal.

Entre los ocho vocalistas invitados estarán Henry D’Arias de The Electric Creatures, David Cubero de Sr. Tijeras, Jacobo Chaverri de Dream of Fire y Rodolfo Rodríguez de Sleazer.











