Vea la última presentación en vida de Chris Cornell junto a Soundgarden

"Feel the rhythm with your hands" (Siente el ritmo con tus manos) ya no es tan solo una estrofa del tema Spoonman, sino una despedida a Chris Cornell, el legendario vocalista de grunge que formó parte de las agrupaciones Soundgarden, Temple of the Dog y Audioslave.

Fue con Soundgarden que Cornell se presentó el miércoles por la noche en el el Fox Theatre, Detroit, horas antes de ser hallado sin vida en el baño de su hotel.

LEA MÁS: Chris Cornell, cantante de Soundgarden y Audioslave, falleció a los 52 años

El video de la interpretación que hizo anoche de Spoonman, de cinco minutos de duración, se viralizó este jueves tras la difusión de la noticia. En su cuenta de YouTube, el usuario Uncle Sam - Alive in Detroit colgó otros nueve videos del último concierto de Cornell.

Aún se desconocen las causas del fallecimiento del artista, pero según la agencia de noticias The Associated Press, la Policía sospecha de un posible suicidio.

"Su esposa, Vicky, y su familia están en shock por esta repentina e inesperada muerte, y trabajarán estrechamente con los examinadores médicos para determinar la causa", afirmó el publicista de Cornell.











