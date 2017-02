¡Ups! Top 10 de los artistas que olvidaron las letras sobre el escenario

Adele vivió uno de los peores momentos de su carrera este domingo, al equivocarse en el tributo a George Michael en los Grammy. Pero ella no es la única que ha sufrido esta clase de bochornos

Adele estuvo este domingo en boca de todos, no solo por haberse consolidado como la gran ganadora en los Grammy –con cinco galardones, entre ellos, mejor álbum y canción del año–, sino por haber errado en el tributo al fallecido artista George Michael.

El error hizo que la artista detuviera su interpretación de Fast Love y pidiera comenzar de nuevo, en medio de los aplausos de apoyo del público en el Staples Center, en Los Ángeles.

"Lo siento por cagarla, lo siento por maldecir y lo siento por empezar de nuevo. Discúlpenme", dijo Adele.

Sin embargo, la británica no es la única que ha vivido momentos bochornosos sobre el escenario al olvidar la letra de una canción.

Viva recopiló otras 10 presentaciones que los artistas jamás podrán olvidar, y sus seguidores tampoco.

10. La de este domingo no fue la primera vez en que Adele tuvo problemas con la letra de una canción. El año pasado, también erró Rolling in the Deep en medio de su gira mundial.

9. Durante un concierto en Dublin, Pink reconoció que no recordaba la letra de I Don't Believe You.

8. A Thalía la triacionaron los nervios en el programa Hoy, en su reencuentro con México, luego de seis años sin visitar su país natal.

7. Alejandro Sánz invitó a Javiera Mena a acompañarlo en el escenario de Viña del Mar 2016 y tuvo que intervenir para ayudarle con la letra de Corazón partío.

6. Mariah Carey olvida su propia letra en el Today Show y se lo toma con humor.

5. will.i.am se vio obligado a revisar la letra de Alors on Dance en su celular en medio de una presentación televisiva en Francia.

4. La carrera de Ashley Simpson se fue al traste cuando se descubrió que usaba lip-sync.

3. Vicentico llegó al Vive Latino 2016 sin saber la letra de Ojalá que llueva café.

2. Christina Aguilera al entonar el himno estadounidense durante el Super Bowl del 2011.

1. Mariah Carey abandona el escenario en su concierto de fin de año en Times Square.











