Tracy Young, Dj de celebridades, 'pinchará' este sábado 1.° de abril en club josefino

Estadounidense se presentará en discoteca El Teatro

En una gran fiesta la música es lo principal, el club El Teatro lo sabe. Por eso, para una de sus actividades estelares de abril la DjTracy Young se encargará de hacer vibrar la discoteca josefina.

La estadounidense se presentará en ese lugar el próximo sábado 1.° de abril en una fiesta titulada Teatro is the New Black, en alusión a la exitosa serie de Netflix Orange is the New Black. La actividad iniciará a las 9 p. m. y se alargará hasta las 6 a. m.

Young se presentará en algún momento de la noche matizando la actividad de la misma forma como lo ha hecho en fiestas privadas de celebridades de la talla de Cher, Sean Combs, Shakira o de la banda The Smashing Pumpkins.

Asimismo ha "pinchado" en fiestas de importantes eventos de la música, el cine o la televisión como en los premios Emmy, Grammy o en el Festival de Cine de Sundance, por ejemplo.

La Dj irrumpió en la escena musical de Estados Unidos hace dos décadas y con el tiempo consolidó una carrera que la ubica entre las mezcladoras más populares de ese país.

Sus trabajos incluyen más de siete producciones discográficas y en 48 ocasiones ha encabezado la lista de Billboard de Dance Club Songs, 13 de ellas con remixes de Madonna o reinvenciones de canciones de Lady Gaga, Demi Lovato, Beyoncé, Katy Perry, Christina Aguilera, Shakira, Pet Shop Boys y Enrique Iglesias.

Actualmente Young trabaja un proyecto junto a Katy Perry, famosa por temas como Roar, Dark Horse o Firework.

La administración de club El Teatro informó que el precio de las entradas para la actividad es de ¢10.000 en general y ¢16.000 en vip, ambas localidades con barra libre durante toda la noche. No habrá preventa.

Tracy Young encabezará la lista de Dj que mezclará en la noche. Además de ella participarán cuatro mezcladores más.

Además de música electrónica, el lugar ofrecerá dos ambientes más dentro del mismo club: uno dedicado a la música bailable latina y el otro a la llamada "plancha".

El espectáculo musical se alternará con un show a cargo de seis artistas quienes recrearán escenas de la serie de Netflix.











