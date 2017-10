Representante de Tom Petty confirma fallecimiento del cantante

Redacción

Leyenda del rock, ícono estadounidense por excelencia. Así catalogan los medios musicales al músico y cantante Tom Petty, quien sufrió un ataque al corazón este lunes. Falleció en Los Ángeles a los 66 años, tras una tarde de informes contradictorios sobre su fallecimiento.

La muerte fue confirmada en la noche por el representante de Petty a The New York Times, The Washington Post, Pitchfork y Buzzfeed News.

TMZ, que reveló primero la noticia y disputó los reportes prematuros, también confirmó el fallecimiento del roquero.

"De parte de la familia de Tom Petty estamos devastados de anunciar la inoportuna muerte de nuestro padre, esposo, hermano, líder y amigo" dijo en un comunicado el mánager de Tom Petty & The Heartbreakers, Tony Dimitriades.

"Sufrió un ataque cardiaco en su casa en Malibu, a tempranas horas de la mañana y fue llevado al centro médico de la universidad UCLA, pero no pudo ser revivido. Murió en paz a las 8:40 p. m., rodeado de su familia, compañeros de la banda y sus amigos".

Con más de 40 años en la industria musical, tanto como parte de Mudcrutch como a la cabeza de Tom Petty and The Heartbreakers y el supergrupo Traveling Wilburys, el estadounidense supo derribar las barreras generacionales con su arte.

Cuando tenía 17 años (inspirado por Elvis Presley, The Beatles y The Byrds) se unió a Mudcrutch, grupo en donde trabajaría con el guitarrista Mike Campbell y el tecladista Benmont Tench, artistas con los que compartiría escena y estudios de grabación durante los siguientes 50 años. Tras optar por irse a vivir a Los Ángeles, Petty y otros miembros de dicha banda decidieron armar Tom Petty and The Heartbreakers.

Para 1976, su álbum homónimo debut propuso dos grandes éxitos (aunque no lo fueron al momento de su estreno): Breakdown y American Girl.

Después de dicho trabajo de estudio sucedieron otras grabaciones que lo catapultaron junto a su grupo. Damn the Torpedoes (1978), el tercer disco de la agrupación significó el éxito en las masas para la banda, produjo dos hits: Refugee y Do Not Do Me Like That.

"No somos banda punk, no somos rock folk, rock, de jazz, ni nada de esa mierda. Sólo rock, y no ponemos ningún otro nombre más que eso. Seríamos estúpidos si lo hiciéramos", le dijo a Rolling Stone en los años 70 sobre su estilo musical.

Se hizo en medio de una camada de artistas más que sobresalientes. Compartió generación con Bruce Springsteen, Bob Seger o John Mellencamp, según informó el diario español El Mundo, es un clásico del rock estadounidense.

Se habla de derribar barreras generacionales luego de que su disco Full Moon Fever (1989), primero en solitario fue muy bien aceptado por los jóvenes de la época. Además, gracias a sus videos musicales, Petty se coló en el canal MTV con obras audiovisuales como Free Fallin, Into the Great Wide Open y Mary Jane's Last Dance, este último con la participación de la estrella Kim Basinger interpretando a un cadáver.

Para sellar el gusto de nuevos fans por su trabajo, publicó Wildflowers (con The Heartbreakers) en 1994. El disco terminó de consolidar a Petty en la preferencia de la masa más juvenil que tal vez hasta el momento no conocía bien su trayectoria. Sobre este álbum Tom dijo a Rolling Stone: "Tenemos la sensación de que los fans oyen más Wildflowers que cualquier otra cosa. Creo que mucha gente nos conoce principalmente a partir de este último álbum".

Grandes. Sobre el súper grupo Traveling Wilburys hay mucho que decir. Varios grandes de la música se unieron para grabar el tema Handle with Care, del álbum Cloud Nine, de George Harrison, trabajar juntos les gustó tanto que decidieron armar la banda para hacer un disco.

Así las cosas George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison, Bob Dylan y Tom Petty, (bajo los seudónimos de Nelson Wilbury, Otis Wilbury, Lefty Wilbury, Lucky Wilbury y Charlie T. Wilbury Jr) con el baterista Jim Keltne grabaron Traveling Wilburys Vol. 1 , un éxito total.

La producción alcanzó ventas tan positivas que lo llevaron a ser declarado triple disco de platino; también recibió una nominación a los premios Grammy a la mejor interpretación rock de un dúo o grupo con vocalista. Publicaron un segundo trabajo con el título Traveling Wilburys Vol. 3, pero no tuvo tanto éxito como su predecesor.

De la agrupación solo sobreviven –hasta el momento– Petty, Dylan y Lynne. Harrison falleció en 2001 a causa de un cáncer de pulmón que hizo metástasis en el cerebro y Orbison murió tras sufrir un ataque al corazón en 1988.

Dedicado. Hasta el día de su ataque al corazón estuvo en activo. A sus 66 años mostró una salud y energía envidiables, la semana pasada ofreció tres conciertos en el Hollywood Bowl como parte de la gira que realizaba para festejar el 40 aniversario de Tom Petty and The Heartbreakers; recorrido con el cual le había mencionado a la revista Rolling Stone que quería apartarse de los escenarios para pasar más tiempo con su nieta.

"Ya estamos todos en la parte trasera de los 60 años. Tengo una nieta ahora y me gustaría verla lo más que pueda. No quiero pasarme la vida en la carretera. Este tour me va a llevar como unos cuatro meses. Con una niña pequeña, eso es mucho tiempo", le dijo a la publicación.