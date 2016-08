Tica en último concierto de Juan Gabriel: 'Cantó lindísimo pero lo noté cansado'

Marcela Rocke asistió a la presentación del mexicano en Los Ángeles

Nunca antes la costarricense Marcela Rocke había asistido a un concierto del mexicano Juan Gabriel. El viernes fue la primera vez que ella disfrutó del divo de Juárez en vivo y de no haber estado entre el público en esa oportunidad, no hubiese tenido ninguna otra opción.

El cantante mexicano Juan Gabriel murió este domingo de un infarto, pero dos noches antes, la estrella se presentó con su tour Mexico es todo en The Forum, en Inglewood, California, presentación a la que asistió la tica en compañía de una amiga guatemalteca.

Rocke habló con Viva sobre el último concierto del mexicano, una noche en la que el artista le rindió un tributo a México entre marichis, trajes típicos, sus clásicos y algunos temas más nuevos.

"Fue un concierto precioso que abrió con muchos bailes folclóricos de México. Las muchachas bailaban música folclórica con diferentes vestidos y colores. El escenario tenía cuatro frentes y tenía sillas para el público en cada uno de sus lados. Todo su equipo de cantantes estaban vestidos de azul y él de azul rey", relata Rocke.

Agrega: "México ha estado en el ojo del huracán y él pasó toda la noche hablando de lo lindo que es México. ¡Viva México! decía constantemente y fue curioso porque en una parte del concierto empezó a decir nombres de países y de último pidió un aplauso para todos los de Costa Rica que estábamos ahí (en el concierto)".

Marcela Rocke comenta que ese momento fue de gran júbilo para ella que asistió acompañada por una amiga guatemalteca. "De Costa Rica no se veían banderas ni nada, pero era tanta la gente que había que no ubiqué más ticos entre el público", refiere la tica, quien dice que habían cerca de 17.500 personas en el público.

La publicista, vecina de San José y quien reside en Estados Unidos desde hace una década, comenta que Juan Gabriel cantó casi tres horas. Salió a las 8 p. m. hora de Los Ángeles y se despidió al filo de las 11 p. m.

"Cantó lindísimo esa noche pero le noté un semblante cansado. También vi que había ganado mucho peso", afirma la tica quien grabó mucho de los momentos del recital.

"Cerró con una canción que dice 'muchas gracias'. Durante el concierto levantaba los brazos y agradecía al público por su carrera y entonces le dije a mi amiga: 'no vaya a ser que sea este su último concierto', y ella me dijo que no dijera eso, pero pasó eso en mi mente porque agradecía muchísimo", asevera.

Rocke también alude a que Juan Gabriel miraba fijamente a su audiencia. "Se paraba y veía al público muy fijo con los brazos cruzados, quizá él ya lo presentía y daba las gracias de una despedida tan bonita para él", opina.

En la memoria de Marcela Rocke ahora solo queda la nostalgia y los gratos momentos que por casi tres horas pasó al lado del divo de Juárez, los últimos minutos que la estrella compartió con el público.

