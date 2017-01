Dúo ha alcanzado posiciones de privilegio en las listas especializadas

Entretenimiento The Chainsmokers: preste atención a su paso firme

Los DJ y productores Alex Pall y Drew Taggart, mejor conocidos en el mundo artístico como el dúo The Chainsmokers arribaron en el 2016 a las casillas de privilegio de las listas más importantes para la música internacional.

Closer , Don’t Let me Down y Roses ocuparon puestos importantes, a pesar de que su trabajo es relativamente nuevo. Las dos primeras piezas se ubican en el número 8 y 10, respectivamente, del cuadro de las mejores canciones del 2016 de Billboard y, con esta historia, los artistas proponen romper con los números en este 2017.

El sencillo Paris , que estrenaron el 13 de enero, es su carta en juego para esta nueva temporada. En el tema, destaca la participación vocal de Drew Taggart. El visual playero fue dirigido por Rory Kramer y cuenta con la modelo de Instagram Alexis Ren y fue filmado en locación en Casa Malca (Tulum, México), según información difundida por la disquera Sony.

A paso firme. El dúo está a la espera de la entrega de los premios Grammy 2017. Ellos destacan con tres nominaciones en las categorías de mejor artista nuevo, mejor interpretación dúo o grupo pop (por Closer ) y mejor grabación dance (por Don’t Let me Down ).

Además, The Chainsmokers obtuvo recientemente el premio a artista favorito en los American Music Awards.

El sonido indie , progressive y pop que trabajan los DJ ha recibido el beneplácito de importantes organizaciones de la industria de la música como Billboard, Teen Choice y MTV, que han reconocido su propuesta con diferentes galardones.











