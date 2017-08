Testament, Entombed A.D. y Dark Tranquillity, preparan dos noches de 'metal' en el país

En menos de dos semanas, los fanáticos del metal tendrán dos citas infaltables en Club Pepper's, Curridabat.

Los grupos Dark Tranquillity (domingo 27 de agosto) y Testament y Entombed A.D. (martes 29 de agosto) formarán parte de un pequeño festival de metal.

La empresa Black Line Productions, conocida por traer a grupos de talla mundial como Opeth, Megadeth y Cannibal Corpse, se alista para iniciar un segundo semestre lleno de presentaciones intensas.

En cuestión de dos días, los fanáticos más afortunados tendrán la oportunidad de ver a tres grupos legendarios que presentarán sus clásicos en directo así como temas frescos.

Las entradas para asistir ya están a la venta en Tattoo Blackline en Tibás y Tiendas Insomnio en San José, Mall San Pedro y Heredia. A partir del 21 de agosto, los boletos se podrán adquirir en la plataforma specialticket.net y en puntos Servimás autorizados.

Estas son las promociones que habilitó la productora para ver a los tres grupos.

Dark Tranquility en localidad general: ¢26.000.

Testament y Entombed A.D. en general: ¢28.000.

Dark Tranquillity, Testament y Entombed A.D. en general: ¢30.000.

Dark Tranquillity, Testament y Entombed

Festín. Los tres grupos que visitarán el país próximamente, vienen en un buen momento. Dark Tranquillity, primera de las bandas en presentarse, lanzó en noviembre su undécimo álbum Atoma.

Quizá sea su primera producción sin Martin Henriksson en el grupo, pero Dark Tranquillity no ha cambiado su estilo de metal melódico ni un poco.

Entombed visita el país después de haber hecho un cambio menor a su nombre –ahora son Entombed A.D.–, pero tampoco han cambiado r su virtuosidad en el death metal.

Testament hará su tercera reunión con el público tico para interpretar temas clásicos como Into the Pit, Native Blood y More than Meets the Eye y para estrenar las canciones de su álbum Brotherhood of the Snake , lanzado en octubre.